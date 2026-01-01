Дженнаро Гаттузо

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Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
#Фиорентина
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
#Дженнаро Гаттузо
Игроки «Наполи» восстанавливаются в мусорных баках (что?). Клуб сам все объяснил
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#Наполи
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Странное вокруг коронавируса в Италии. «Юве» сыграет при зрителях через пять дней после запрета, а «Интеру» накачали адский календарь на финиш сезона
#Серия А
«Наполи» сейчас – фестиваль ада: президент запирал команду на базе, публично ссорился с тренером и уволил его после победы 4:0
#Наполи
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
Такого Гаттузо вы точно не знаете: помогает детям из бедных семей, жена называет его ласковым котенком
#Дженнаро Гаттузо
Говорят, что Гаттузо отказался от денег после отставки в «Милане». Это правда?
#Дженнаро Гаттузо
Бакайоко послал Гаттузо во время матча. Из-за их конфликта команду пять дней держали на базе
#Тьему Бакайоко
#Тьему Бакайоко