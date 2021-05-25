Дженнаро Гаттузо
Серия А
Фиорентина
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#Дженнаро Гаттузо #Серия А #Фиорентина

Гаттузо станет новым главным тренером «Фиорентины»

2 часа назад

Информация официальная, но подробностей о назначении практически нет. «Фиорентина» написала только, что Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером в сезоне-2021/22.

Новость появилась через два дня после отставки Гаттузо из «Наполи». Он работал там с 2019 года и выиграл Кубок Италии. В Серии А клуб финишировал с ним сначала седьмым, потом пятым.

В «Фиорентине» с апреля 2019 года это пятая смена тренера. В скобках указано время отставки:

«Фиорентина» завершила сезон на 13-й строчке – в семи очках от зоны вылета.

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Источник:
сайт «Фиорентины»
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