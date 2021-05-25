Дженнаро Гаттузо
Серия А
Фиорентина
Гаттузо станет новым главным тренером «Фиорентины»
2 часа назад
Информация официальная, но подробностей о назначении практически нет. «Фиорентина» написала только, что Дженнаро Гаттузо станет новым главным тренером в сезоне-2021/22.
Новость появилась через два дня после отставки Гаттузо из «Наполи». Он работал там с 2019 года и выиграл Кубок Италии. В Серии А клуб финишировал с ним сначала седьмым, потом пятым.
В «Фиорентине» с апреля 2019 года это пятая смена тренера. В скобках указано время отставки:
- Стефано Пиоли (апрель 2019 года)
- Винченцо Монтелла (декабрь 2019-го)
- Джузеппе Якини (ноябрь 2020-го)
- Чезаре Пранделли (март 2021-го)
- Джузеппе Якини (май 2021-го)
- Дженнаро Гаттузо
«Фиорентина» завершила сезон на 13-й строчке – в семи очках от зоны вылета.
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