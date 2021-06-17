Дженнаро Гаттузо
Серия А
Фиорентина
Гаттузо ушел из «Фиорентины». Он проработал в клубе меньше месяца
7 минут назад
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
«Клуб немедленно приступил к работе, чтобы найти главного тренера, который направит команду к результатам, которых заслуживает «Фиорентина» и город Флоренция», – говорится на официальном сайте.
- Дженнаро Гаттузо возглавил «Фиорентину» 25 мая.
- В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла 13-е место в Серии А.
- До этого с декабря-2019 Гаттузо тренировал «Наполи», с которым занял пятое место в прошлом сезоне.
- «Фиорентина» – седьмой клуб в тренерской карьере Гаттузо. Ему – 43 года.
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