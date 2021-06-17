Дженнаро Гаттузо
Серия А
Фиорентина
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#Дженнаро Гаттузо #Серия А #Фиорентина

Гаттузо ушел из «Фиорентины». Он проработал в клубе меньше месяца

7 минут назад

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 

«Клуб немедленно приступил к работе, чтобы найти главного тренера, который направит команду к результатам, которых заслуживает «Фиорентина» и город Флоренция», – говорится на официальном сайте.

  • Дженнаро Гаттузо возглавил «Фиорентину» 25 мая.
  • В прошлом сезоне «Фиорентина» заняла 13-е место в Серии А.
  • До этого с декабря-2019 Гаттузо тренировал «Наполи», с которым занял пятое место в прошлом сезоне.
  • «Фиорентина» – седьмой клуб в тренерской карьере Гаттузо. Ему – 43 года.
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Источник:
Официальный сайт «Фиорентины»
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