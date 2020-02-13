Наполи
Серия А
Футбол
Дженнаро Гаттузо
Карло Анчелотти
С Гаттузо «Наполи» стал слабее. Зато рвет всех в Кубке Италии
13 февраля 2020, 11:19
• С Анчелотти 21 матч (15 в Серии А) – 4 поражения, из них 2 дома.
• С Гаттузо 10 матчей (8 в Серии А) – 5 поражений, из них 4 дома.
• Анчелотти уходил, «Наполи» был на 7-м месте, до зоны ЛЧ – 8 очков.
• «Наполи» сейчас – 11-е место, до зоны ЛЧ – 12 очков.
• При Анчелотти команда набирала в среднем 1.46 очка за игру
• При Гаттузо набирает 1,1.
• Разница мячей с Анчелотти за 15 матчей: 24-19
• Разница мячей с Гаттузо за 8 матчей: 10-15
• С Гаттузо проиграли: «Парме», Фиорентине», «Лечче». Зато обыграли: «Ювентус» (1 место), «Лацио» (3 место), «Интер» (2 место).
• «Лацио» и «Интер» были обыграны в Кубке Италии. В кубковых турнирах у «Наполи» вообще все супер: ни одного поражения (ни в ЛЧ, ни в Италии).
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