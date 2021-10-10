Лига наций
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#Лига наций #Франция #Испания

Франция стала вторым чемпионом Лиги наций. Первым была Португалия

вчера, 23:45

Франция победила Испанию в финале Лиги наций-2021. Матч прошел в Милане.

Франция – второй чемпион в истории турнира. Первым была Португалия, которая в 2019 году в финале победила Англию.

Тройка лучших в 2021 году: 

🥇 Франция.

🥈 Испания.

🥉 Италия.

Тройка лучших в 2019 году: 

🥇 Португалия.

🥈 Голландия.

🥉 Англия.

Матч завершен
Испания
Оярсабаль 64
1:2
Матч завершен
Франция
Бензема 66
Мбаппе 80
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Источник:
Гол
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