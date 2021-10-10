Лига наций
Франция
Испания
Франция стала вторым чемпионом Лиги наций. Первым была Португалия
вчера, 23:45
Франция победила Испанию в финале Лиги наций-2021. Матч прошел в Милане.
Франция – второй чемпион в истории турнира. Первым была Португалия, которая в 2019 году в финале победила Англию.
Тройка лучших в 2021 году:
🥇 Франция.
🥈 Испания.
🥉 Италия.
Тройка лучших в 2019 году:
🥇 Португалия.
🥈 Голландия.
🥉 Англия.
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