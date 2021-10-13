Кейн 15 матчей подряд забивал за Англию в отборах к ЧМ и Евро. Серия длилась четыре года и прервалась против Венгрии

Нападающий Харри Кейн вышел в стартовом составе Англии на отборочный матч к ЧМ-2022 против Венгрии. Он провел на поле 75 минут и не забил.

Кейн 15 матчей подряд забивал за Англию в отборочных матчах к чемпионатам мира и Европы. Последний раз он не забивал в сентябре-2017 против Словакии.

Кейн выступает за Англию с 2015 года. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной. На Евро-2020 Кейн выиграл серебряную медаль.

В этом сезоне Кейн за шесть матчей АПЛ не забил ни одного гола за «Тоттенхэм», но вошел в список 30 претендентов на «Золотой мяч».

Кейн вышел на замену и за 21 минуту забил три гола в матче Лиги конференций. Это первый хет-трик в истории турнира