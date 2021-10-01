Харри Кейн
Лига конференций УЕФА
Тоттенхэм
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#Харри Кейн #Лига конференций УЕФА #Тоттенхэм

Кейн вышел на замену и за 21 минуту забил три гола в матче Лиги конференций. Это первый хет-трик в истории турнира

01 октября, 00:20

«Тоттенхэм» победил «Муру» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Он набрал четыре очка и лидирует в группе.

Нападающий Харри Кейн вышел на 59-й минуте на замену. За 21 минуту он забил три гола. Это первый хет-трик в истории турнира.

В этом сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ пять матчей и не забил ни одного гола. Последний раз он забивал в Кубке английской лиги.

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 4
Ло Чельсо 8
Кейн 68
Кейн 76
Кейн 88
5:1
Матч завершен
Мура 05
Мурска-Собота
Žiga Kous 53
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Источник:
Гол
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