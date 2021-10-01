Харри Кейн
Лига конференций УЕФА
Тоттенхэм
Кейн вышел на замену и за 21 минуту забил три гола в матче Лиги конференций. Это первый хет-трик в истории турнира
01 октября, 00:20
«Тоттенхэм» победил «Муру» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Он набрал четыре очка и лидирует в группе.
Нападающий Харри Кейн вышел на 59-й минуте на замену. За 21 минуту он забил три гола. Это первый хет-трик в истории турнира.
В этом сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ пять матчей и не забил ни одного гола. Последний раз он забивал в Кубке английской лиги.
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