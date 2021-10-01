Кейн вышел на замену и за 21 минуту забил три гола в матче Лиги конференций. Это первый хет-трик в истории турнира

«Тоттенхэм» победил «Муру» в матче второго тура группового этапа Лиги конференций. Он набрал четыре очка и лидирует в группе.

Нападающий Харри Кейн вышел на 59-й минуте на замену. За 21 минуту он забил три гола. Это первый хет-трик в истории турнира.

В этом сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ пять матчей и не забил ни одного гола. Последний раз он забивал в Кубке английской лиги.