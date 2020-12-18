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Роналду выбросил капитанскую повязку после незасчитанного гола. Теперь ее продали на благотворительном аукционе
#Криштиану Роналду
02 апреля, 20:52
Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку
#Криштиану Роналду
28 марта, 01:12
Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»
#Криштиану Роналду
18 декабря 2020, 15:00
Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности
#Али Даеи
13 ноября 2020, 21:22
Сестра Роналду – певица и кулинар. В детстве она сидела с маленьким Криштиану дома и рьяно защищает сейчас
1
#Криштиану Роналду
15 октября 2020, 07:30
1
Роналду забил 100 голов за сборную. На это ушло 16 лет
1
#Криштиану Роналду
08 сентября 2020, 23:03
1
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
#Криштиану Роналду
15 апреля 2020, 14:10
#
новости спорта
В Сербии продадут бутсы игрока, выбившего мяч из ворот после удара Роналду. Деньги пойдут на благотворительность
05 апреля, 15:37
УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии
29 марта, 10:45
Роналду забил 750-й гол в карьере
03 декабря 2020, 01:51
Франция досрочно вышла в финальный турнир Лиги наций
15 ноября 2020, 01:22
Роналду забил 102-й гол за Португалию – осталось восемь, чтобы поставить рекорд. И выиграл 100-й матч в сборной
12 ноября 2020, 10:34
Впервые за 50 лет в сборную Португалии не вызваны игроки «Бенфики» и «Спортинга»
06 ноября 2020, 16:25
Первый матч Роналду после победы над ковидом – выход на замену и дубль
01 ноября 2020, 19:02
Роналду заболел коронавирусом и не сыграет с Швецией
13 октября 2020, 17:29
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18
Все 98 голов Роналду за сборную – в одной картинке
#Криштиану Роналду
15 ноября 2019, 01:13
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Украина тоже мощно влетела на Евро: пропустила всего два мяча, обыграла Португалию
#Украина
14 октября 2019, 23:36
Как правильно: Фелиш или Феликс? Почему бразилец Роналдо, но Криш – Роналду? Понятный гайд по всем португальским фамилиям
#Португалия
18 сентября 2019, 18:45
1:7 от Португалии – боль, которую мы не забудем
#Португалия
13 октября 2019, 16:10
Все 93 гола Роналду за сборную. В одной картинке
#Криштиану Роналду
11 сентября 2019, 05:30
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные
#Лига наций
09 июня 2019, 23:30
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
#Криштиану Роналду
06 июня 2019, 11:20
Португальская каноистка умерла, а через три месяца родила здорового ребенка
#Португалия
31 марта 2019, 14:02