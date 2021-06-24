Евро-2020
Германия
Франция
Португалия
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Венгрия #Франция #Португалия #Германия

Крышесносный финиш группы F. За 90 минут вылетали то Португалия, то Германия, то Венгрия. Ух-ух-ух!

3 часа назад

dpa / Global Look Press

Команды группы F устроили на Евро-2020 настоящее сумасшествие в последнем туре.

Напоминаем, третье место выводило бы в плей-офф (если только Португалия не уступила бы Франции очень крупно), а последняя команда – выбывала из турнира.

Расклад перед игрой.

1. Франция – 4 очка.

2. Германия – 3 очка.

3. Португалия – 3 очка.

4. Венгрия – 1 очко.

Матчи: ГерманияВенгрия, Португалия – Франция.

И что же было в матчах

⏰ 🇭🇺 Первая минута. Пока вылетает Венгрия. Всем добавляется по очку, поскольку везде ничьи.

1. Франция – 5.

2. Германия – 4.

3. Португалия – 4.

4. Венгрия – 2.

⏰ 🇩🇪 11-я минута гол Адама Салаи, и венгры повели. Вылетает Германия.

1. Франция – 5.

2. Португалия – 4.

3. Венгрия – 4.

4. Германия – 3.

⏰ 🇩🇪 Конец первого тайма. Португалия и Франция обменялись голами с пенальти, Венгрия так и выигрывает. Вылетает Германия.

1. Франция – 5.

2. Португалия – 4.

3. Венгрия – 4.

4. Германия – 3.

Keystone Press Agency / Global Look Press

⏰ 🇵🇹 47-я минута, гол Бензема – Франция выходит вперед 2:1. В Мюнхене те же 0:1. Но теперь вылетает Португалия.

1. Франция – 7.

2. Венгрия – 4.

3. Германия – 3.

4. Португалия – 3.

⏰ 🇩🇪 60-я минута, Роналду забивает пенальти и сравнивает – 2:2. В Мюнхене все так же 0:1. Вылетает Германия.

1. Франция – 5.

2. Португалия – 4.

3. Венгрия – 4.

4. Германия – 3.

⏰ 🇭🇺 66-я минута, ответный гол немцев забивает Хавертц – 1:1. В параллельном матче 2:2. Вылетает Венгрия.

1. Франция – 5.

2. Германия – 4.

3. Португалия – 3.

4. Венгрия – 2.

⏰ 🇩🇪 68-я минута, сумасшедшие венгры тут же забивают второй, гол Шафера и 2:1 в Мюнхене. Португалия и Франция играют 2:2. Вылетает Германия.

1. Франция – 5.

2. Португалия – 4.

3. Венгрия – 4.

4. Германия – 3.

⏰ 🇭🇺 84-я минута, немцы вымучили гол – Горетцка сравнял в Мюнхене. 2:2 в обоих матчах. Снова вылетает Венгрия.

1. Франция – 5.

2. Германия – 4.

3. Португалия – 4.

4. Венгрия – 2.

⏰ 🇭🇺 Конец матчей.  Германия – Венгрия 2:2 и Португалия – Франция 2:2. Сумасшедшая интрига, но в итоге ожидаемая развязка.

1. Франция – 5: плей-офф

2. Германия – 4: плей-офф

3. Португалия – 4: плей-офф

4. Венгрия – 2: вылет

Сумасшедшая интрига, но в итоге ожидаемая развязка. Вся топ-троица вышла в плей-офф, а Венгрия с двумя очками покидает турнир, подарив массу эмоций.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Важный нюанс Португалия – Франция. Пепе показал вратарю, куда ударит Бензема (ведь столько играли вместе) – вратарь не послушал и получил дозу ярости
🏳️‍🌈 Фанат с радужным флагом встал перед венграми, когда они пели гимн. Страна ругается со всей Европой из-за закона о гей-пропаганде
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Венгрия
#Франция
#Португалия
#Германия