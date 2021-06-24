Крышесносный финиш группы F. За 90 минут вылетали то Португалия, то Германия, то Венгрия. Ух-ух-ух!

⏰ 🇵🇹 47-я минута, гол Бензема – Франция выходит вперед 2:1. В Мюнхене те же 0:1. Но теперь вылетает Португалия.

1. Франция – 7.

2. Венгрия – 4.

3. Германия – 3.

4. Португалия – 3.

⏰ 🇩🇪 60-я минута, Роналду забивает пенальти и сравнивает – 2:2. В Мюнхене все так же 0:1. Вылетает Германия.

1. Франция – 5.

2. Португалия – 4.

3. Венгрия – 4.

4. Германия – 3.

⏰ 🇭🇺 66-я минута, ответный гол немцев забивает Хавертц – 1:1. В параллельном матче 2:2. Вылетает Венгрия.

1. Франция – 5.

2. Германия – 4.

3. Португалия – 3.

4. Венгрия – 2.

⏰ 🇩🇪 68-я минута, сумасшедшие венгры тут же забивают второй, гол Шафера и 2:1 в Мюнхене. Португалия и Франция играют 2:2. Вылетает Германия.

1. Франция – 5.

2. Португалия – 4.

3. Венгрия – 4.

4. Германия – 3.

⏰ 🇭🇺 84-я минута, немцы вымучили гол – Горетцка сравнял в Мюнхене. 2:2 в обоих матчах. Снова вылетает Венгрия.

1. Франция – 5.

2. Германия – 4.

3. Португалия – 4.

4. Венгрия – 2.

⏰ 🇭🇺 Конец матчей. Германия – Венгрия 2:2 и Португалия – Франция 2:2. Сумасшедшая интрига, но в итоге ожидаемая развязка.

1. Франция – 5: плей-офф

2. Германия – 4: плей-офф

3. Португалия – 4: плей-офф

4. Венгрия – 2: вылет

Сумасшедшая интрига, но в итоге ожидаемая развязка. Вся топ-троица вышла в плей-офф, а Венгрия с двумя очками покидает турнир, подарив массу эмоций.