Крышесносный финиш группы F. За 90 минут вылетали то Португалия, то Германия, то Венгрия. Ух-ух-ух!
Команды группы F устроили на Евро-2020 настоящее сумасшествие в последнем туре.
Напоминаем, третье место выводило бы в плей-офф (если только Португалия не уступила бы Франции очень крупно), а последняя команда – выбывала из турнира.
Расклад перед игрой.
1. Франция – 4 очка.
2. Германия – 3 очка.
3. Португалия – 3 очка.
4. Венгрия – 1 очко.
Матчи: Германия – Венгрия, Португалия – Франция.
И что же было в матчах
⏰ 🇭🇺 Первая минута. Пока вылетает Венгрия. Всем добавляется по очку, поскольку везде ничьи.
1. Франция – 5.
2. Германия – 4.
3. Португалия – 4.
4. Венгрия – 2.
⏰ 🇩🇪 11-я минута гол Адама Салаи, и венгры повели. Вылетает Германия.
1. Франция – 5.
2. Португалия – 4.
3. Венгрия – 4.
4. Германия – 3.
⏰ 🇩🇪 Конец первого тайма. Португалия и Франция обменялись голами с пенальти, Венгрия так и выигрывает. Вылетает Германия.
1. Франция – 5.
2. Португалия – 4.
3. Венгрия – 4.
4. Германия – 3.
⏰ 🇵🇹 47-я минута, гол Бензема – Франция выходит вперед 2:1. В Мюнхене те же 0:1. Но теперь вылетает Португалия.
1. Франция – 7.
2. Венгрия – 4.
3. Германия – 3.
4. Португалия – 3.
⏰ 🇩🇪 60-я минута, Роналду забивает пенальти и сравнивает – 2:2. В Мюнхене все так же 0:1. Вылетает Германия.
1. Франция – 5.
2. Португалия – 4.
3. Венгрия – 4.
4. Германия – 3.
⏰ 🇭🇺 66-я минута, ответный гол немцев забивает Хавертц – 1:1. В параллельном матче 2:2. Вылетает Венгрия.
1. Франция – 5.
2. Германия – 4.
3. Португалия – 3.
4. Венгрия – 2.
⏰ 🇩🇪 68-я минута, сумасшедшие венгры тут же забивают второй, гол Шафера и 2:1 в Мюнхене. Португалия и Франция играют 2:2. Вылетает Германия.
1. Франция – 5.
2. Португалия – 4.
3. Венгрия – 4.
4. Германия – 3.
⏰ 🇭🇺 84-я минута, немцы вымучили гол – Горетцка сравнял в Мюнхене. 2:2 в обоих матчах. Снова вылетает Венгрия.
1. Франция – 5.
2. Германия – 4.
3. Португалия – 4.
4. Венгрия – 2.
⏰ 🇭🇺 Конец матчей. Германия – Венгрия 2:2 и Португалия – Франция 2:2. Сумасшедшая интрига, но в итоге ожидаемая развязка.
1. Франция – 5: плей-офф
2. Германия – 4: плей-офф
3. Португалия – 4: плей-офф
4. Венгрия – 2: вылет
Сумасшедшая интрига, но в итоге ожидаемая развязка. Вся топ-троица вышла в плей-офф, а Венгрия с двумя очками покидает турнир, подарив массу эмоций.