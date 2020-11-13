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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Северная Ирландия
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Северная Ирландия
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Тренер
Иан Бараклаф
И. Бараклаф
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До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
На финалах еврокубков играет особая песня. Это евродэнс про буддизм из 90-х, который фанаты вернули в чарты спустя 20 лет
2
#музыка
24 августа 2020, 16:02
2
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40
#
новости спорта
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Словакия пробилась на Евро-2020, обыграв в овертайме Северную Ирландию
13 ноября 2020, 01:17
Германия забила 8 голов Эстонии, Северная Ирландия добилась супердостижения, защитник «Ростова» уничтожил Турцию
12 июня 2019, 00:47