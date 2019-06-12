Германия забила 8 голов Эстонии, Северная Ирландия добилась супердостижения, защитник «Ростова» уничтожил Турцию

11 июня европейские сборные сыграли свои последние матчи квалификации к Евро-2020.

В группе С Германия выиграла 8:0 у Эстонии , забив пять уже к перерыву. Отличились шесть игроков: Ройс, Гнабри (оба по дублю), Горетцка, Гюндоган, Вернер и Сане. Здесь же Северная Ирландия победила 1:0 Белоруссию. Никогда еще североирландцы не начинали любую квалификацию с четырех побед подряд . Впрочем, все четыре одержаны над белорусами и эстонцами.