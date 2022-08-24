Как «Клон» стал феноменом и главным бразильским сериалом в России, который все помнят даже спустя 20 лет

«В сериале показывали совершенно другую жизнь, чем та, которая была у нас в то время, – объясняла Снежана Мазнова, которая в детстве жила в СССР, но в 2006 году переехала в Бразилию. – При советской власти мы все были равны, поэтому смотрели сериал и думали: «Что значит, у них есть еще один человек, который занимается гардеробом?» Это было похоже на сказку и оставило образ Бразилии как экзотической страны с красочными домами. В СССР все дома были одинаковыми».

BBC отмечала, что сериал «Рабыня Изаура» закрепил в русском лексиконе слово «ферма». По мнению Мазновой, концепция сельского пространства, где жила бы богатая семья, вызывала в СССР недоумение: «В советское время у нас был только колхоз, частной собственности не существовало».

В 90-х влияние бразильских сериалов использовалось как политический рычаг. Две истории от Жозе Роберто Филипелли, который 20 лет занимался продажами сериалов телекомпании Globo в мире и в 2021 году выпустил книгу с воспоминаниями «Лучшее в мире телевидения». Обе – о президентских выборах в России в 1996 году:

• О сериале «Секрет Тропиканки»: «Однажды российский журналист обратился к Глории Пирес [сыграла главную роль] с просьбой об интервью. Актриса, в свою очередь, обратилась к Жералду Касе, который тогда был художественным директором отдела международных продаж Globo.

Касе позвонил мне, и после беседы с ним я поговорил с российским журналистом, который подтвердил большой интерес к интервью – по его словам, оно пригодилось бы в продвижении теленовеллы среди потенциальной аудитории. В общем, ничто не вызвало у нас подозрений.

Они отправили нам список вопросов, на которые Глория ответила в письменном виде, и мы передали ее ответы российской стороне. Чего мы не знали, так это то, что интервью было опубликовано в агитационной газете, задействованной в предвыборной кампании Бориса Ельцина, и что слова Глории будут полностью искажены.