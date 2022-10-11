Почему у группы Blink 182 в названии число 182: все из-за угрозы суда, но полно теорий от факов Аль Пачино до шифра радиокода
Группа Blink 182 появилась в начале 1990-х и до сих пор выступает, пусть и с небольшим перерывом в 2000-х. Мировой тур уже запланирован на весь 2023-й и часть 2024-го.
Но главная новость – в группу вернулся Том Делонг. Он уходил в 2005-м, но вернулся через четыре года. Потом уходил в 2015-м – и возвращение состоялось спустя семь лет.
Не все знают, откуда у Blink 182 появились цифры. Изначально группа называлась просто Blink и даже успела выпустить альбом. После чего оказалась под угрозой иска от одноименной группы из Ирландии. Название пришлось менять. Вот версии:
🎸 182 раза Аль Пачино сказал слово «fuck» в фильме «Лицо со шрамом».
🎸 Продолжая тему фильмов, так называлась американская драма «Турок 182».
🎸 182 – это идеальный вес басиста Марка Хоппуса. По версии участников группы.
🎸 Еще это расстояние между домом Хоппуса и его девушками.
🎸 Или номер корабля дедушки Хоппуса во время Второй мировой войны.
🎸 Еще версия – это вторая буква в алфавите – B, 18-я – R. При этом RB – первые буквы места, где долго жили Хоппус и еще один участник группы Скотт Рэйнор (Ранчо Бернардо – в Калифорнии).
Ни одно из этих предположений не стало официальным.
Британский актер Джеймс Корден в твиттере как-то раз заявил, что в Америке цифры группы читают как «один восемьдесят два» вместо «сто восемьдесят два». Делонг отреагировал: «На самом деле – «восемнадцать два». Люди были неправы все эти годы». Но и яснее не стало.
Участник группы Трэвис Баркер подкинул еще одну версию. Звучит так: 182 – это американский радиокод, означающий «убийство». Но «убийство» – это 187. А код 182 – это сговор двух и более человек с целью совершения преступления. Кстати, тоже было бы неплохой версией.
Но все эти истории перестали иметь значение после интервью Хоппуса. Он рассказал, как все было, когда их поставили перед фактом – менять название группы, чтобы не совпадать с ирландским Blink: «Мы тогда сказали – окей, тогда Blink, эммм, 182. Так и осталось, и с тех пор мы все время придумывали какие-то истории про это число»
Он добавил: «Встретил я как-то парня, который представился агентом Аль Пачино. Он рассказал ему такую версию – и Аль Пачино посчитал, что это круто! Так что, идите к черту – у меня есть одобрение от самого Аль Пачино!»