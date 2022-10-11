Почему у группы Blink 182 в названии число 182: все из-за угрозы суда, но полно теорий от факов Аль Пачино до шифра радиокода

Не все знают, откуда у Blink 182 появились цифры. Изначально группа называлась просто Blink и даже успела выпустить альбом. После чего оказалась под угрозой иска от одноименной группы из Ирландии. Название пришлось менять. Вот версии:

🎸 182 раза Аль Пачино сказал слово «fuck» в фильме «Лицо со шрамом».

🎸 Продолжая тему фильмов, так называлась американская драма «Турок 182».

🎸 182 – это идеальный вес басиста Марка Хоппуса. По версии участников группы.

🎸 Еще это расстояние между домом Хоппуса и его девушками.

🎸 Или номер корабля дедушки Хоппуса во время Второй мировой войны.

🎸 Еще версия – это вторая буква в алфавите – B, 18-я – R. При этом RB – первые буквы места, где долго жили Хоппус и еще один участник группы Скотт Рэйнор (Ранчо Бернардо – в Калифорнии).

Ни одно из этих предположений не стало официальным.