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#Кокорин и Мамаев #Футбол #Александр Кокорин #Павел Мамаев

Ведущая «Первого канала» спустя полтора года подала в суд на Кокорина и Мамаева. Из-за разбитого стекла автомобиля

30 апреля 2020, 13:50

В октябре 2018-го во время драки пострадал не только водитель Ольги Ушаковой, но и ее автомобиль – у «Мерседеса» было разбито стекло и помята задняя дверь.

С момента инцидента ущерб возмещен не был, поэтому Ушакова обратилась в суд и требует с футболистов 300 тысяч рублей: «Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация».

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