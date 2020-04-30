Ведущая «Первого канала» спустя полтора года подала в суд на Кокорина и Мамаева. Из-за разбитого стекла автомобиля

В октябре 2018-го во время драки пострадал не только водитель Ольги Ушаковой, но и ее автомобиль – у «Мерседеса» было разбито стекло и помята задняя дверь.

С момента инцидента ущерб возмещен не был, поэтому Ушакова обратилась в суд и требует с футболистов 300 тысяч рублей: «Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация».