Нобель Арустамян ушел с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым. Назвал его «пиар-перформансом» и не согласился с редполитикой

Арустамян сказал, что получил от канала редакционное задание. Сам он не участвовал в выборе темы и героя. «Как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне».

После записи интервью Арустамян посчитал себя «соучастником нового пиар-перформанса». «Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду».

Он заявил, что такие интервью противоречат его профессиональным и этическим ценностям. «Наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. [...] Это моя ошибка, признаю ее».

Он призывал руководство «Матч ТВ» не пускать в эфир интервью, а после отказа написал заявление об уходе. Арустамян посчитал, что «на спортивном канале такой контент выходить не может».

«Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях».

Арустамян объявил об уходе за несколько часов до выхода интервью в эфир. Пока «Матч ТВ» публиковал только отрывок из разговора.

Павел и Алана Мамаевы развелись весной 2021 года. До развода и после него Мамаева неоднократно публично рассказывала о подробностях их личной жизни. В мае 2021-го она дала большое интервью Super, где рассказала о жизни после развода, а в августе 2021 года стала участницей проекта «Исповедь» платформы Premier, где также публично рассказала об отношениях с мужем.