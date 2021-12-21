«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева. Он перешел туда свободным агентом из «Ростова»

Павел Мамаев официально представлен как игрок «Химок». Клуб не раскрыл детали контракта и рассказал только о факте его подписания.

Мамаев ушел из «Ростова» после окончания контракта. В текущем сезоне он провел шесть игр и не сделал результативных действий.