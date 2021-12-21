Химки
РПЛ
Павел Мамаев
«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева. Он перешел туда свободным агентом из «Ростова»
3 часа назад
Павел Мамаев официально представлен как игрок «Химок». Клуб не раскрыл детали контракта и рассказал только о факте его подписания.
Мамаев ушел из «Ростова» после окончания контракта. В текущем сезоне он провел шесть игр и не сделал результативных действий.
- Мамаеву 33 года, «Химки» будут его пятым клубом в карьере. Он выступал также за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар».
- Среди его достижений – три победы в Кубке России и одно в чемпионате (все – с ЦСКА).
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