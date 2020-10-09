Вадим Евсеев

Лента
Материалы
Новости
Пути успеха через старые фото – вирусный флешмоб в твиттере. Участвуют «Ливерпуль», «Реал» и Овечкин
#мир
36 светлых историй из сезона РПЛ
8
#РПЛ
8
Игрок «Уфы» отказался уходить на замену (хотя судья уже поднял табло). Просто разозлился и доиграл матч
#Ионуца Неделчару
В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно
1
#Вадим Евсеев
1
«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом
1
#Вадим Евсеев
1
«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ
#Вадим Евсеев
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
«Будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Евсеев опять хочет внимания
#Вадим Евсеев
Евсеев отпасовал мяч задницей. Теперь это новый мем
#Вадим Евсеев