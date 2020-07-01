Самый долгий матч в истории РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» пробили 111 минут – все из-за ВАР

Матч «Ростова» и «Краснодара» (1:1) в нескольких буллитах:

⚽️ На 13-й минуте Берг вывел «Краснодар» вперед. Дальше «Краснодар» жестко давил, а у «Ростова» не было особо опасных моментов.

❓ На 91-й игроки «Ростова» попросили пенальти. Арбитр Мешков изначально приостановил игру, посчитав, что на Чернове нарушили правила, дождался помощи видеоассистента, а потом продолжил матч.

❌ Еще один ВАР (на 93-й) – на этот раз спорный эпизод возник, когда мяч в ходе розыгрыша штрафного «Ростова» попал в руку Кайо. Изначально судья Мешков продолжил игру, но потом обратился к помощи видеоассистента.