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#РПЛ #Футбол #Краснодар #Ростов #VAR

Самый долгий матч в истории РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» пробили 111 минут – все из-за ВАР

01 июля, 22:37

Матч «Ростова» и «Краснодара» (1:1) в нескольких буллитах:

⚽️ На 13-й минуте Берг вывел «Краснодар» вперед. Дальше «Краснодар» жестко давил, а у «Ростова» не было особо опасных моментов.

❓ На 91-й игроки «Ростова» попросили пенальти. Арбитр Мешков изначально приостановил игру, посчитав, что на Чернове нарушили правила, дождался помощи видеоассистента, а потом продолжил матч.

❌ Еще один ВАР (на 93-й) – на этот раз спорный эпизод возник, когда мяч в ходе розыгрыша штрафного «Ростова» попал в руку Кайо. Изначально судья Мешков продолжил игру, но потом обратился к помощи видеоассистента.

сайт канала Матч ТВ

🖥️ 96-я: Мешков сам идет смотреть эпизод, после чего ставит пенальти (уже на 97-й, потому что смотрел повтор не один раз). Дальше Мешков ждет чего-то и не дает исполнить Попову пенальти. В это время стороны возмущаются, подходят к нему и что-то спрашивают.

Мешков выглядит в это время так:

сайт канала Матч ТВ

Мешков ждет еще две минуты перед разрешением пробить пенальти – за это время он показал желтые Фернандешу и Шапи.

📢 101-я минута: Попов сравнивает счет.

После этого гола матч длился еще 11 минут. За это время Долгов врезался в Сафонова, «Краснодар» организовал пару атак, а тот же Сафонов спас команду от второго гола. Всего же «Ростов» и «Краснодар» отыграли 111 минут и 15 секунд – это самый долгий матч в истории РПЛ.

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