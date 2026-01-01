Василий Казарцев

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Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
Кажется, арбитр Еськов не прошел полиграф. В РФС до этого говорили, что все нормально
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#Алексей Еськов
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Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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#Александр Шмурнов
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Казарцев и Еськов пришли на «Матч ТВ» и объяснились по второму пенальти. Канал показал их переговоры
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#Василий Казарцев
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Почему судья дал желтую карточку Соболеву за снятую футболку, когда тот показал майку с фотографией мамы
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#Василий Казарцев
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За что судья поставил два пенальти в ворота «Спартака»
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#Спартак
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