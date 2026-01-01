Василий Казарцев

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Футбол
Хачатурянц рассказал об отстранении судьи Казарцева до конца года. Все из-за ошибки в матче ЦСКА – «Краснодар»
#Василий Казарцев
Футбол
Казарцев рассказал, какие подарки клубы могут дарить судьям
#Василий Казарцев
Футбол
Казарцев отстранен от работы в РПЛ до 2021 года, Еськов приостановил карьеру
#РПЛ
Футбол
Казарцев успешно прошел проверку на полиграфе. Его отстранили на неопределенное время
#Василий Казарцев
Футбол
РФС: Казарцев ошибся, поставив второй пенальти «Спартаку». Первый пенальти назначен верно
#Василий Казарцев
Футбол
«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом», – ЦСКА напомнил о скандале с «Краснодаром»
#ЦСКА
Футбол
Казарцев: «Попросил прощения у Соболева перед показом желтой карточки»
#Василий Казарцев
Футбол
Казарцев и Еськов пройдут проверку на детекторе лжи
#Василий Казарцев
Футбол
Казарцев отстранен от судейства после матча «Спартака» и «Сочи»
#Василий Казарцев
Футбол
Кашшаи признал ошибку судьи в моменте со вторым пенальти в ворота «Спартака»
#Спартак