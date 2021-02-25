Казарцев рассказал, какие подарки клубы могут дарить судьям

Арбитр Василий Казарцев дал интервью «Спорт-Экспрессу». Интересная цитата:

🗯️ «У нас в контракте прописано, что мы можем получить от команд подарок в эквиваленте 150 евро. Это общемировая практика.

Судьи могут принять сувениры или атрибутику от команд после матча. Многие команды благодарят после игры и приносят футболки, шарфы, вымпелы. Нормальная практика».

На вопрос, каким был самый крутой подарок, Казарцев ответил так:

🗯️ «В декабре прошлого года у меня был день рождения, накануне матча «Динамо» – «Арсенал». Так вот, подарок был в виде красивой фарфоровой статуэтки Льва Яшина. Было приятно получить подарок на день рождения. Это было после матча».

Казарцев после скандала в матче «Спартак» – «Сочи» вернулся к работе в октябре. В феврале 2021-го он работал на игре ЦСКА и «СКА-Хабаровска» в Кубке России.