VAR

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Самый долгий матч в истории РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» пробили 111 минут – все из-за ВАР
#РПЛ
«Лестер» проиграл «Саутгемптону», но решением VAR потерял три гола
#Лестер
Одним решением VAR счет 0:2 легко превратили в 1:1
#VAR
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
#Манчестер Сити
Мы так ждали VAR в РПЛ, а систему не запустили. Хотя спорный эпизод все равно случился
#РПЛ
Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный
#РПЛ
VAR не работала, чистый гол отменили, команда ушла с поля. В финале африканской ЛЧ – безумие
#VAR
VAR в полуфинале Кубка России: удаление, отмененный гол, пенальти
#Кубок России
В турнирах России впервые применили VAR. Судья удалил игрока после повтора
#VAR
#VAR
Из-за VAR опять спорят. Судья поставил Диего Косте штрафной вместо удаления
#VAR