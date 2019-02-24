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#VAR #Бундеслига #Фортуна #Матеус Перейра #Нико Гиссельман #Нюрнберг

Игрок «Нюрнберга» ударил соперника в пах. Судья разобрался с помощью VAR

24 февраля 2019, 14:49

Арбитр Саша Стегеманн изначально вообще не заметил эпизод из матча «Фортуны» и «Нюрнберга». Игрок «Нюрнберга» Матеус Перейра ударил в пах защитника «Фортуны» Нико Гиссельмана. 

Судье поступил сигнал из комнаты с камерами. Стегеманн посмотрел эпизод и показал Перейре красную карточку. 

«Фортуна» выиграла со счетом 2:1, а из-за VAR избежали несправедливости.  

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