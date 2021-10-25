Эсперанс

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Вратарь сошел с ума: выпрыгнул с прямой ногой и в полете сбил игрока на полной скорости. Потом извинился в больнице
#Лига чемпионов (Африка)
VAR не работала, чистый гол отменили, команда ушла с поля. В финале африканской ЛЧ – безумие
#VAR
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