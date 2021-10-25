Вратарь сошел с ума: выпрыгнул с прямой ногой и в полете сбил игрока на полной скорости. Потом извинился в больнице

В квалификации африканской Лиги чемпионов встречались тунисский «Эсперанс» и ливийский «Аль-Иттихад». Первый матч – 0:0, ответный проходил в Тунисе.

Хозяева повели 1:0, а потом доигрывали в большинстве. Это случилось после того, как вратарь «Аль-Иттихада» Муйяд Эллафи вылетел за пределы штрафной на перехват мяча и прямой ногой врезал форварду Хамду Эльхуни.

Так Эллафи чуть не убил своего соотечественника – ливийца, выступающего за тунисский клуб.