Лига чемпионов (Африка)
Эсперанс
Аль-Иттихад
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#Лига чемпионов (Африка) #Аль-Иттихад #Эсперанс

Вратарь сошел с ума: выпрыгнул с прямой ногой и в полете сбил игрока на полной скорости. Потом извинился в больнице

2 часа назад

Скриншот с видео ютуб-канала Watania Replay

В квалификации африканской Лиги чемпионов встречались тунисский «Эсперанс» и ливийский «Аль-Иттихад». Первый матч – 0:0, ответный проходил в Тунисе.

Хозяева повели 1:0, а потом доигрывали в большинстве. Это случилось после того, как вратарь «Аль-Иттихада» Муйяд Эллафи вылетел за пределы штрафной на перехват мяча и прямой ногой врезал форварду Хамду Эльхуни.

Так Эллафи чуть не убил своего соотечественника – ливийца, выступающего за тунисский клуб.

Эллафи, естественно, получил красную карточку, а Эльхуни покинул поле на носилках и электромобиле.

«Эсперанс» отреагировал после матча: «Жаль, что это плохо влияет на имидж африканского футбола. Но мы хотим заверить: с Эльхуни все хорошо».

Уже есть совместное фото двух игроков. Эллафи навестил Эльхуни в больнице. Он написал в инстаграме: «Клянусь, я не хотел причинить вред моему другу. Это произошло за секунды, я хотел выбить мяч. Приношу извинения другу и всем фанатам».

На какой срок будет дисквалифицирован Эллафи – пока неизвестно. В его пользу тот факт, что Эльхуни уже в порядке. Но выглядело слишком жестко, а в комментариях некоторые фанаты даже призывают посадить Эллафи в тюрьму.

«Эсперанс» так и довел игру до победы 1:0. Теперь он сыграет на групповом этапе африканской Лиги чемпионов – в одной из четырех групп, которые комплектуются четырьмя командами.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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