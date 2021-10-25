Вратарь сошел с ума: выпрыгнул с прямой ногой и в полете сбил игрока на полной скорости. Потом извинился в больнице
В квалификации африканской Лиги чемпионов встречались тунисский «Эсперанс» и ливийский «Аль-Иттихад». Первый матч – 0:0, ответный проходил в Тунисе.
Хозяева повели 1:0, а потом доигрывали в большинстве. Это случилось после того, как вратарь «Аль-Иттихада» Муйяд Эллафи вылетел за пределы штрафной на перехват мяча и прямой ногой врезал форварду Хамду Эльхуни.
Так Эллафи чуть не убил своего соотечественника – ливийца, выступающего за тунисский клуб.
Эллафи, естественно, получил красную карточку, а Эльхуни покинул поле на носилках и электромобиле.
«Эсперанс» отреагировал после матча: «Жаль, что это плохо влияет на имидж африканского футбола. Но мы хотим заверить: с Эльхуни все хорошо».
Уже есть совместное фото двух игроков. Эллафи навестил Эльхуни в больнице. Он написал в инстаграме: «Клянусь, я не хотел причинить вред моему другу. Это произошло за секунды, я хотел выбить мяч. Приношу извинения другу и всем фанатам».
На какой срок будет дисквалифицирован Эллафи – пока неизвестно. В его пользу тот факт, что Эльхуни уже в порядке. Но выглядело слишком жестко, а в комментариях некоторые фанаты даже призывают посадить Эллафи в тюрьму.
«Эсперанс» так и довел игру до победы 1:0. Теперь он сыграет на групповом этапе африканской Лиги чемпионов – в одной из четырех групп, которые комплектуются четырьмя командами.