Аль-Иттихад

Дата основания
1944 г.
Достижения
Многократный чемпион Ливии
Лента
Материалы
Материалы
Вратарь сошел с ума: выпрыгнул с прямой ногой и в полете сбил игрока на полной скорости. Потом извинился в больнице
#Лига чемпионов (Африка)
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