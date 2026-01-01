Олимпиада-2024

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На ОИ-2024 не будет карате, софтбола и бейсбола. Зато в программу включен брейк-данс
#Олимпиада-2024
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На Олимпиаде будут брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание. Эм, что?
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