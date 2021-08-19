Олимпиада-2024
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#Олимпиада-2024

На ОИ-2024 не будет карате, софтбола и бейсбола. Зато в программу включен брейк-данс

2 часа назад

На официальном сайте Олимпийских игр-2024 появилось обновление программы видов спорта:

  • Не будет карате (вид спорта дебютировал в Токио).
  • Не будет софтбола (вид спорта дебютировал в 2008 году, потом был исключен из программы и вернулся в Токио).
  • Не будет бейсбола (вид спорта дебютировал в 2008 году, потом был исключен из программы и вернулся в Токио).
  • Появится брейк-данс. Это будет дебютный олимпийский турнир для него.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Открытие запланировано на 26 июля 2024-го, закрытие – на 11 августа 2024 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт Олимпийских игр-2024
Брейк-данс ждали в Токио, а мы о нем рассказывали:
На Олимпиаде будут брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание. Эм, что?
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