Олимпиада-2024
На ОИ-2024 не будет карате, софтбола и бейсбола. Зато в программу включен брейк-данс
2 часа назад
На официальном сайте Олимпийских игр-2024 появилось обновление программы видов спорта:
- Не будет карате (вид спорта дебютировал в Токио).
- Не будет софтбола (вид спорта дебютировал в 2008 году, потом был исключен из программы и вернулся в Токио).
- Не будет бейсбола (вид спорта дебютировал в 2008 году, потом был исключен из программы и вернулся в Токио).
- Появится брейк-данс. Это будет дебютный олимпийский турнир для него.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже. Открытие запланировано на 26 июля 2024-го, закрытие – на 11 августа 2024 года.
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