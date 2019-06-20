Лучший троллинг от судьи: одним движением заставил возмущенного игрока смеяться

В честь 20-летия окончания косовской войны состоялся матч между футболистами с косоварскими корнями. В одной из команд сыграл игрок «Арсенала» Гранит Джака, в другой – полузащитник «Вердера» Милот Рашица.

Главными героями матча стали не они, а судья Генк Нуса. Два игрока повздорили между собой, одного из них – Мухаррема Сахити (№7) – Нуса подозвал к себе и полез в карман будто бы за карточкой. Сахити возмутился. А дальше все засмеялись. И правда, вышла одна из лучших футбольных шуток лета.