Лучший троллинг от судьи: одним движением заставил возмущенного игрока смеяться
В честь 20-летия окончания косовской войны состоялся матч между футболистами с косоварскими корнями. В одной из команд сыграл игрок «Арсенала» Гранит Джака, в другой – полузащитник «Вердера» Милот Рашица.
Главными героями матча стали не они, а судья Генк Нуса. Два игрока повздорили между собой, одного из них – Мухаррема Сахити (№7) – Нуса подозвал к себе и полез в карман будто бы за карточкой. Сахити возмутился. А дальше все засмеялись. И правда, вышла одна из лучших футбольных шуток лета.
Момент собрал уже почти пять миллионов просмотров и больше десяти тысяч комментариев.
А еще многие задались вопросом – сколько же лет Сахити, поскольку выглядит он постарше обычного футболиста. На самом деле, Мухаррем Сахити – 54-летний ассистент главного тренера косовской сборной. Вполне вероятно, что мы увидим его через год на чемпионате Европы: у косовской команды неплохие шансы выиграть стыковые матчи в Лиге D.