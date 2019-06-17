Японские футболисты задержали вора, даже не коснувшись его. Интересно, что их клуб тренирует женщина
Это произошло еще 5 мая, но стало известно только сейчас после специальной похвалы от полиции. Игроки японского клуба «Судзука Анлимитед» Джиро Такано, Дайки Цукинари и Нарутоши Ашида поймали преступника необычным способом. Вор совершил кражу в магазине и ударил продавца, тот закричал, футболисты бросились в погоню.
Такано догнал вора, тот посоветовал оставаться на месте, иначе насилия вновь будет не избежать, и умчался.
Что было дальше.
- Такано не стал нападать на грабителя, а просто побежал вслед за ним и снова догнал, параллельно советуя ему не усугублять ситуацию и сдаться.
- Ашида тоже догнал преступника – с другой стороны.
- Сзади бежал Цукинари – он был в сандалях, так что догонять было сложно, но зато он успел позвонить в полицию.
- Вор понял, что его окружили и не бросят преследовать, так как футболисты за время бега вообще не устали. Тот сдался.
«Судзука Анлимитед» – представитель четвертого по силе японского дивизиона. В январе 2019-го клуб возглавила женщина-тренер Милагрос Мартинес Домингес. В японском футболе впервые женщина стала тренировать мужской клуб. «Сбылась мечта изучить японскую культуру и футбол», – 33-летняя Милагрос была счастлива новой работе и обещала привнести что-то из испанского футбола в японский.
Что интересно, руководство «Судзуки» нашло нового тренера при помощи простого поиска в гугле. В своей лиге, состоящей из 16 команд, «Судзука» пока идет 12-й – она проиграла пять матчей из 11, ее разница мячей – 13:14. Кстати, в тот самый день 5 мая команда уступила 1:2. Но верим, что с физподготовкой было все отлично.
Клуб «Судзука Анлимитед» в следующем году отметит свое 40-летие. Он базируется в городе Судзука, где проживают почти 200 тысяч человек. Матчи команда проводит на крохотном стадиончике вместимостью 3000 фанатов.
Начальник полиции Тацухико Ито в восторге от футболистов: «Это результат их физической подготовки и командной работы, а еще чувства справедливости. 5 мая отмечается День детей в Японии, и они стали для детей героями».
Сами игроки скромничают и зовут на стадион: «Счастливы и гордимся тем, что наша команда таким образом стала известной. Хотим, чтобы о ней узнавали больше и на ее матчи приходили чаще».