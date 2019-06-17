Японские футболисты задержали вора, даже не коснувшись его. Интересно, что их клуб тренирует женщина

Это произошло еще 5 мая, но стало известно только сейчас после специальной похвалы от полиции. Игроки японского клуба «Судзука Анлимитед» Джиро Такано, Дайки Цукинари и Нарутоши Ашида поймали преступника необычным способом. Вор совершил кражу в магазине и ударил продавца, тот закричал, футболисты бросились в погоню.

Такано догнал вора, тот посоветовал оставаться на месте, иначе насилия вновь будет не избежать, и умчался.

Что было дальше.

Такано не стал нападать на грабителя, а просто побежал вслед за ним и снова догнал, параллельно советуя ему не усугублять ситуацию и сдаться.

Ашида тоже догнал преступника – с другой стороны.

Сзади бежал Цукинари – он был в сандалях, так что догонять было сложно, но зато он успел позвонить в полицию.

Вор понял, что его окружили и не бросят преследовать, так как футболисты за время бега вообще не устали. Тот сдался.