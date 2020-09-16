«Денвер» – чудо года, которое сделали толстяк, вегетарианец и мастер кунг-фу
«Денвер» закончил регулярку на Западе третьим прямо под двумя командами из Лос-Анджелеса. Он не впечатлял после рестарта, проиграв пять из восьми матчей, но в плей-офф отфеерил от души. «Когда мы садились в самолет 7 июля, у нас не было 8-10 игроков», – тренер Майкл Мэлоун объяснял проблемы коронавирусом и поздним прибытием.
Йокич переболел, Харрис, Портер и Крэйг не прибыли вовремя, Мюррэй залечивал травму – проблем хватало, но к плей-офф команда уже была готова.
Как они ставили рекорд
• В первом раунде «Денвер» горел 1-3 в серии с «Ютой», один из матчей проиграв даже в 37 очков. Совершенно безумной была шестая игра, где Митчелл и Мюррэй положили по девять трехочковых. «Денвер» победил, а его герой плакал:
• В седьмой игре Митчелл в решающий момент допустил потерю. «Денвер» прошел дальше.
• Та же история – из 1-3 в 4-3 – была и против «Лос-Анджелес Клипперс» во втором раунде. Дважды «Клипперс» побеждал уверенно – в 23 и 11 очков, еще в одной игре Кавай поставил блок-шот пальцем.
• Следующие два матча: «Клипперс» вели в 16 очков, но проиграли, потом вели в 19, но снова проиграли. В седьмой игре снова сильнее был «Денвер». Теперь это первая команда в истории НБА, которая дважды отыгралась в одном плей-офф с 1-3.
На первом плане – Йокич и Мюррэй, но еще в регулярке раскрылся Портер, который даже попал во вторую символическую пятерку по итогам выступления в «пузыре». «Мы играли через Йокича и Мюррэя. Это потрясающие игроки, но нам надо найти возможности и задействовать также и других парней. Я просто не касался мяча», – возмущался Портер после 1-3 в серии от «Клипперс», а потом пальнул решающий трехочковый в пятом матче.
Теперь «Денвер» сыграет с «Лейкерс» в финале Западной конференции.
Йокич долго страдал от лишнего веса
Детское фото Йокича заново набирает популярность.
«Я был выше большинства парней и девушек и еще самым толстым. Любил математику, историю, но и все. Физические нагрузки терпеть не мог – даже отжиматься не получалось», – вспоминал Йокич. Он весил под 130 кг, но все же играл в баскетбол: в 2015 году даже дорос до MVP Адриатической лиги в сербской «Меге», спустя год выиграл серебро на Олимпиаде в Рио.
«Денвер» выбрал Йокича еще в 2014-м на драфте – медлительного, тяжело оборонявшегося и слишком много весившего. Шанс в НБА он использовал сразу – попал в сборную новичков и прогрессировал дальше: стал гораздо лучше двигаться, следил за питанием, умело прятал недостатки. Теперь – лидер финалиста конференции.
Мюррэй обучался кунг-фу и медитации
В баскетбол он играл с трех лет, а в шесть – играл в лиге для десятилетних. Отец Мюррэя в детстве был фанатом Брюса Ли, много читал про кунг-фу и медитацию, тренировался сам и поклялся, что научит этому сына. Научил так, что бывшие тренеры Мюррэя удивлялись столь интеллектуальному подходу спортсмена к игре.
Мюррэй начал принимать душ перед каждой игрой, чтобы освежить тело, а перед игрой обязательно медитировал в раздевалке. «Так вы глубже погружаетесь в свое мышление и исследуете те части своего ума, которые никогда бы не исследовали. Когда вы спокойны, вы более сосредоточены и делаете лучший выбор. Игра идет быстро, но для вас все равно кажется медленной». Спокойствие Мюррэя на площадке давно никого не удивляет.
Прозвище Бартона сложилось из интервью
Сейчас в успехах «Денвера» нет выражения «народный чемпион», но оно мелькало бы, если б играл защитник Уилл Бартон (в августе уехал из кампуса из-за травмы колена).
В 2014-м он здорово отыграл против «Бруклина» и слышал, как трибуны скандируют его имя. Прокомментировал после игры так: «Мне нравится думать, что я народный чемпион». Очень смело – всего на второй сезон в НБА. Хотя и прозвучало в шутку, но укрепилось.
Портер вырос вегетарианцем
Майкл Портер рассуждал об этом спокойно: «Мне всегда легко было быть вегетарианцем. Сложнее в дороге – команда всегда останавливалась в стейк-хаусах, там я почти ничего не мог есть. Мясо казалось мне неприятным, так что я съедал целую тарелку картофеля фри, пюре или макарон с сыром».
Он стал практиковать сыроедение: «Какое-то время я экспериментировал, используя себя в качестве подопытного кролика: целый день ел в основном сырые продукты, а затем ел пиццу в конце дня. Как только вы начнете так есть и станете заедать чем-то подобным – почувствуете резкую перемену».
К переменам в питании привели травмы – Портер долго страдал болями в спине, но заметил разницу во время восстановления. Он считает, что многие спортсмены практикуют веганство, но не говорят об этом.
В «Денвере» играет сын самого высокого баскетболиста в истории
Бол Бол еще очень молод, ему всего 20 лет, хотя в плей-офф он появлялся и даже забросил трехочковый в игре с «Клипперс». «Он за короткое время показал, что может стать суперзвездой», – говорил Пол Миллсэп.
Он – сын Мануте Бола, 231-сантиметрового баскетболиста из Судана, который помимо роста известен тем, что заблокировал больше бросков, чем набрал очков. В истории НБА по росту с Мануте мог сравняться только один игрок – румын Георге Мурешан. А прадед Мануте вообще был ростом 239 см.
Бол Бол пока вымахал всего под 218 см.