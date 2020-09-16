«Денвер» – чудо года, которое сделали толстяк, вегетарианец и мастер кунг-фу

«Денвер» закончил регулярку на Западе третьим прямо под двумя командами из Лос-Анджелеса. Он не впечатлял после рестарта, проиграв пять из восьми матчей, но в плей-офф отфеерил от души. «Когда мы садились в самолет 7 июля, у нас не было 8-10 игроков», – тренер Майкл Мэлоун объяснял проблемы коронавирусом и поздним прибытием.

Йокич переболел, Харрис, Портер и Крэйг не прибыли вовремя, Мюррэй залечивал травму – проблем хватало, но к плей-офф команда уже была готова.

Как они ставили рекорд

• В первом раунде «Денвер» горел 1-3 в серии с «Ютой», один из матчей проиграв даже в 37 очков. Совершенно безумной была шестая игра, где Митчелл и Мюррэй положили по девять трехочковых. «Денвер» победил, а его герой плакал: