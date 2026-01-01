Джамал Мюррэй

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Баскетбол
Мюррэй из «Денвера» – первый игрок в истории, который набрал 50 очков без штрафных бросков
#Джамал Мюррэй
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«Денвер» – чудо года, которое сделали толстяк, вегетарианец и мастер кунг-фу
#НБА
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