Джамал Мюррэй
НБА
баскетбол
Денвер (б)
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#Джамал Мюррэй #НБА #баскетбол #Денвер (б)

Мюррэй из «Денвера» – первый игрок в истории, который набрал 50 очков без штрафных бросков

час назад

Джамалу Мюррэю 23 года. В НБА он с 2016-го – все это время играет за «Денвер». В этом сезоне он поставил личный рекорд результативности в матче против «Кливленда» он набрал 50 очков.

Что известно по этому достижению:

  • Он реализовал 13 двухочковых бросков и 8 трехочковых.
  • У него не было ни одного штрафного броска – первый баскетболист в истории НБА с такой результативностью за матч без штрафных.
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