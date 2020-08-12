Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника
Что вы могли слышать про НБА после рестарта:
- Леброн призывает говорить о проблемах расового неравенства.
- Яннис бьет головой соперника, а потом злится на себя за это.
- Букер заколачивает победный мяч с сиреной в важном матче.
- Уоррен получает неофициальный статус MVP «пузыря», набирая кучу очков за «Индиану».
- Дончич чертит гениальный ассист, прокидывая мяч себе же между ног.
Но все это уже не работает на следующий день. Леброн и Яннис ментально готовятся к плей-офф, Букера застилает восторг всем «Финиксом» (пока все семь матчей выиграны – никто больше так не смог), «Индиана» – с Уорреном же – отваливается в играх с «Финиксом» и «Майами», «Даллас» Дончича вообще больше проигрывает, чем побеждает.
А разнообразные истории вокруг лидера «Портленда» Дэмиана Лилларда продолжают создаваться регулярно.
Повздорил с Уэстбруком, но уважительно
Лиллард и Рассел Уэстбрук уже давно прессуют друг друга словесно. Не обошлось без этого и в игре «Портленда» с «Хьюстоном» – Нуркич сфолил на Уэстбруке, тот пошел ворчать к скамейке «Портленда», где пересекся с Лиллардом. Судьи разняли.
После матча вышло мило: один из болельщиков предположил в твиттере, что здесь нет никакой ненависти, просто уважительное соперничество. Лиллард полностью согласился:
Поругался с Джорджем и Беверли, рассорив даже девушек
«Портленд» бьется за плей-офф, «Клипперс» турнирных задач не решают, так что состав неоптимальный (из лидеров бегал лишь Пол Джордж), а в случае их поражения есть шанс, что главному сопернику по конференции – «Лейкерс» – достанется как раз неудобный «Портленд».
За 18 секунд до конца «Портленд» уступал в одно очко, а Лиллард отправился бросать два штрафных. Имея 89% попаданий, он промазал оба раза, и «Портленд», конечно, проиграл.
Промахи Лилларда – эйфория на скамейке «Клипперс». Победа вроде бы и не жизненно важна, но Беверли и Моррис с удовольствием поглумились:
После матча началось:
- Лиллард прокомментировал реакцию, вспоминая прошлые победы: «Я сам отправлял Патрика Беверли домой. Год назад отправил домой и Пола Джорджа. Меня это не задевает».
- Джордж посмеялся: «А в этом году домой поедешь ты»
- Лиллард ответил: «Продолжай менять команды и убегать от тяжелой работы».
Ситуация распалилась настолько, что к перепалке подключились девушки. Сестра Лилларда обозвала Беверли и покритиковала Джорджа, за что получила гневные реплики от подруги Джорджа.
Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс сообщил, что конфликт между баскетболистами был быстро закрыт после созвона и обоюдных извинений.
Бросил в соперника, и мяч отлетел в корзину
Дальше «Портленд» играл с «Филадельфией» и победил, а Лиллард нафеерил на 51 очко. А в начале игры швырнул мяч в игрока «Филадельфии» Тобайаса Харриса и вот так набрал два балла:
Повторил свой же рекорд, еще и с невероятным попаданием
«Портленд» выиграл у «Далласа», заколотив 134 очка. Чуть меньше половины набрал Лиллард – 61. Те же 61 он набирал лишь однажды, а столько матчей с 60+ (три) в сезоне проводил лишь Уилт Чемберлен.
Отметку в 60 Лиллард пересек, бомбанув издалека и наблюдая за тем, как мяч вертикально валится в корзину:
Заработал решающий фол, вызвав вопрос о симуляции
Та же игра с «Далласом», несколько секунд до конца. Лиллард словил на себе фол Трея Берка при атаке «Далласа», когда «Портленд» вел в одно очко. Момент все и решил – «Портленд» довел игру до победы.
«Люди, у которых был iPad, сказали, что это явная симуляция. Если так и есть, возможно, его оштрафуют», – сказал после игры главный тренер «Далласа» Рик Карлайл.
«Хорошие игроки умеют в нужный момент создать такую ситуацию», – добавил Карлайл. Был ли фол? Лиллард грамотно подставился? Или это симуляция? А может Лиллард фолил сам? В соцсетях этот эпизод до сих пор обсуждается, но градус пока невелик – расклады в турнире примерно ясны, морально все готовятся к плей-офф.
«Портленду» плей-офф еще надо заработать – мешает «Мемфис», несется озверевший «Финикс». Но если «Портленд» попадет, то Лиллард схлестнется с «Лейкерс» Леброна и Дэвиса. Интригующих историй только прибавится.
Харден круче!)