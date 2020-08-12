Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника

Что вы могли слышать про НБА после рестарта:

Леброн призывает говорить о проблемах расового неравенства.

Яннис бьет головой соперника, а потом злится на себя за это.

Букер заколачивает победный мяч с сиреной в важном матче.

Уоррен получает неофициальный статус MVP «пузыря», набирая кучу очков за «Индиану».

Дончич чертит гениальный ассист, прокидывая мяч себе же между ног.

Но все это уже не работает на следующий день. Леброн и Яннис ментально готовятся к плей-офф, Букера застилает восторг всем «Финиксом» (пока все семь матчей выиграны – никто больше так не смог), «Индиана» – с Уорреном же – отваливается в играх с «Финиксом» и «Майами», «Даллас» Дончича вообще больше проигрывает, чем побеждает.

А разнообразные истории вокруг лидера «Портленда» Дэмиана Лилларда продолжают создаваться регулярно.

Повздорил с Уэстбруком, но уважительно

Лиллард и Рассел Уэстбрук уже давно прессуют друг друга словесно. Не обошлось без этого и в игре «Портленда» с «Хьюстоном» – Нуркич сфолил на Уэстбруке, тот пошел ворчать к скамейке «Портленда», где пересекся с Лиллардом. Судьи разняли.