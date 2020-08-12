Дэмиан Лиллард
НБА
баскетбол
Рассел Уэстбрук
Пол Джордж
Патрик Беверли
Филадельфия
Даллас (б)
Портленд (б)
Лос-Анджелес Клипперс
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#Дэмиан Лиллард #НБА #баскетбол #Рассел Уэстбрук #Лос-Анджелес Клипперс #Даллас (б) #Патрик Беверли #Пол Джордж #Портленд (б) #Филадельфия

Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника

12 августа, 16:35

НБА

Что вы могли слышать про НБА после рестарта:

Но все это уже не работает на следующий день. Леброн и Яннис ментально готовятся к плей-офф, Букера застилает восторг всем «Финиксом» (пока все семь матчей выиграны – никто больше так не смог), «Индиана» – с Уорреном же – отваливается в играх с «Финиксом» и «Майами», «Даллас» Дончича вообще больше проигрывает, чем побеждает.

А разнообразные истории вокруг лидера «Портленда» Дэмиана Лилларда продолжают создаваться регулярно.

Повздорил с Уэстбруком, но уважительно

Лиллард и Рассел Уэстбрук уже давно прессуют друг друга словесно. Не обошлось без этого и в игре «Портленда» с «Хьюстоном» – Нуркич сфолил на Уэстбруке, тот пошел ворчать к скамейке «Портленда», где пересекся с Лиллардом. Судьи разняли.

После матча вышло мило: один из болельщиков предположил в твиттере, что здесь нет никакой ненависти, просто уважительное соперничество. Лиллард полностью согласился:

Поругался с Джорджем и Беверли, рассорив даже девушек

«Портленд» бьется за плей-офф, «Клипперс» турнирных задач не решают, так что состав неоптимальный (из лидеров бегал лишь Пол Джордж), а в случае их поражения есть шанс, что главному сопернику по конференции – «Лейкерс» – достанется как раз неудобный «Портленд».

За 18 секунд до конца «Портленд» уступал в одно очко, а Лиллард отправился бросать два штрафных. Имея 89% попаданий, он промазал оба раза, и «Портленд», конечно, проиграл.

Промахи Лилларда – эйфория на скамейке «Клипперс». Победа вроде бы и не жизненно важна, но Беверли и Моррис с удовольствием поглумились:

После матча началось:

  • Лиллард прокомментировал реакцию, вспоминая прошлые победы: «Я сам отправлял Патрика Беверли домой. Год назад отправил домой и Пола Джорджа. Меня это не задевает».
  • Джордж посмеялся: «А в этом году домой поедешь ты»
  • Лиллард ответил: «Продолжай менять команды и убегать от тяжелой работы».

Ситуация распалилась настолько, что к перепалке подключились девушки. Сестра Лилларда обозвала Беверли и покритиковала Джорджа, за что получила гневные реплики от подруги Джорджа.

Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс сообщил, что конфликт между баскетболистами был быстро закрыт после созвона и обоюдных извинений.

Бросил в соперника, и мяч отлетел в корзину

Дальше «Портленд» играл с «Филадельфией» и победил, а Лиллард нафеерил на 51 очко. А в начале игры швырнул мяч в игрока «Филадельфии» Тобайаса Харриса и вот так набрал два балла:

Повторил свой же рекорд, еще и с невероятным попаданием

«Портленд» выиграл у «Далласа», заколотив 134 очка. Чуть меньше половины набрал Лиллард – 61. Те же 61 он набирал лишь однажды, а столько матчей с 60+ (три) в сезоне проводил лишь Уилт Чемберлен.

Отметку в 60 Лиллард пересек, бомбанув издалека и наблюдая за тем, как мяч вертикально валится в корзину:

Заработал решающий фол, вызвав вопрос о симуляции

Та же игра с «Далласом», несколько секунд до конца. Лиллард словил на себе фол Трея Берка при атаке «Далласа», когда «Портленд» вел в одно очко. Момент все и решил – «Портленд» довел игру до победы.

«Люди, у которых был iPad, сказали, что это явная симуляция. Если так и есть, возможно, его оштрафуют», – сказал после игры главный тренер «Далласа» Рик Карлайл.

«Хорошие игроки умеют в нужный момент создать такую ситуацию», – добавил Карлайл. Был ли фол? Лиллард грамотно подставился? Или это симуляция? А может Лиллард фолил сам? В соцсетях этот эпизод до сих пор обсуждается, но градус пока невелик – расклады в турнире примерно ясны, морально все готовятся к плей-офф.

«Портленду» плей-офф еще надо заработать – мешает «Мемфис», несется озверевший «Финикс». Но если «Портленд» попадет, то Лиллард схлестнется с «Лейкерс» Леброна и Дэвиса. Интригующих историй только прибавится.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
С ним всегда нескучно
Лиллард записал очередной мощный трек: на этот раз ответный дисс на Шакила О'Нила
Лиллард помахал «Оклахоме», которую вынес броском с сиреной
Мир всегда недооценивает Лилларда. Он боец и последний патриот в лиге карьеристов
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vladik12
12 августа, 19:05

Харден круче!)

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#Дэмиан Лиллард
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#Рассел Уэстбрук
#Лос-Анджелес Клипперс
#Даллас (б)
#Патрик Беверли
#Пол Джордж
#Портленд (б)
#Филадельфия