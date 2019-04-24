Лиллард помахал «Оклахоме», которую вынес броском с сиреной
В первом раунде плей-офф «Портленд» устранил «Оклахому» и вышел в полуфинал Западной конференции. После четырех матчей «Портленд» вел 3-1, пятый был сыгран на его площадке.
В конце четвертой четверти счет был равным – 115:115. За две секунды до конца разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард решился на трехочковый бросок и попал.
118:115. «Портленд» выиграл, счет в серии стал 4-1. «Оклахома» вылетела, а Лиллард на прощание помахал ей рукой.
«Смотрел на кольцо и думал, что это вполне подходящая дистанция. У меня было хорошее предчувствие после того, как я выпустил мяч», – сказал герой после игры. Игрок «Оклахомы» Пол Джордж, напротив, был мрачен: «Никто это не вспомнит, но бросок был очень плохой. Нам придется это пережить».
Лиллард отлично провел матч, набрав в нем 50 очков. Кроме того, в этой игре он установил личный рекорд плей-офф по треохочковым, точными у него оказались 10 из 18 попыток.
В соцсетях не меньше броска и жеста после матча обсуждали фотографию Лилларда во время празднования.
У себя на страницах пользователи не удержались от комментариев:
- «Меня зовут Дэмьен Лиллард. Возможно, вас удивляет, как я сюда попал…»
- «Когда в команде говорят, что ты не сможешь, а ты смог»
- «Просто повесьте это фото в Зал Славы»
Следующим соперником «Портленда» станет победитель пары «Денвер» – «Сан-Антонио». Пока впереди «Денвер» – 3-2.