Лиллард помахал «Оклахоме», которую вынес броском с сиреной

«Смотрел на кольцо и думал, что это вполне подходящая дистанция. У меня было хорошее предчувствие после того, как я выпустил мяч», – сказал герой после игры. Игрок «Оклахомы» Пол Джордж, напротив, был мрачен: «Никто это не вспомнит, но бросок был очень плохой. Нам придется это пережить».

Лиллард отлично провел матч, набрав в нем 50 очков. Кроме того, в этой игре он установил личный рекорд плей-офф по треохочковым, точными у него оказались 10 из 18 попыток.

В соцсетях не меньше броска и жеста после матча обсуждали фотографию Лилларда во время празднования.