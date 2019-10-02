Лиллард записал очередной мощный трек: на этот раз ответный дисс на Шакила О'Нила
Дэмиан Лиллард – не только звезда НБА, но и успешный рэп-исполнитель. Вот краткая сводка его музыкальной карьеры на данный момент:
- Три альбома – The Letter O (2016), Confirmed (2017) и BIG D.O.L.L.A. (2019).
- 439 тысячи слушателей каждый месяц на крупнейшем стриминговом сервисе Spotify.
- Совместный трек с Lil Wayne.
На Лилларда записал дисс Шакил О'Нил
Дисс – это трек, в котором рэпер критикует и обличает своего оппонента. Диссы бывают как серьезные, с реальным конфликтом между исполнителями, так и шуточными.
«Войну» между Шакилом и Дэмианом начал сам Лиллард. В разговоре с рэпером Джо Бадденом он заявил, что читает рэп лучше Шакила О'Нила, за что немедленно получил дисс в свой адрес.
Видео Шакила в инстаграме с треком в адрес Лилларда за неделю собрало чуть больше 180 тысяч просмотров. Для своего трека О'Нил выбрал олдскульный бит от Dr Dre из песни What's the Difference:
Не торопись с ответом, тебе некуда спешить.
Ты никогда не будешь ни Уэстбруком, ни Стефом Карри.
Первый ответ Лилларда был лаконичным: «Ха... Завтра у нас начинается тренировочный лагерь, но я найду время, чтобы ему ответить. Просто подождите».
Ответный дисс пришел уже через несколько часов. В треке Лиллард обвинил Шакила в том, что он брал чемпионства только благодаря Коби Брайанту, а название Reign Reign Go Away (Король-король, проваливай) отсылает к альбому Шакила 1996 года You Can't Stop the Reign.
У Шакила О'Нила тоже богатая музыкальная карьера: четыре альбома с 1993 по 1998 год, совместные треки с Nothorious B.I.G., Method Man, Ice Cube и многими другими.