Лиллард записал очередной мощный трек: на этот раз ответный дисс на Шакила О'Нила

Видео Шакила в инстаграме с треком в адрес Лилларда за неделю собрало чуть больше 180 тысяч просмотров. Для своего трека О'Нил выбрал олдскульный бит от Dr Dre из песни What's the Difference:

Не торопись с ответом, тебе некуда спешить. Ты никогда не будешь ни Уэстбруком, ни Стефом Карри.

Первый ответ Лилларда был лаконичным: «Ха... Завтра у нас начинается тренировочный лагерь, но я найду время, чтобы ему ответить. Просто подождите».

Ответный дисс пришел уже через несколько часов. В треке Лиллард обвинил Шакила в том, что он брал чемпионства только благодаря Коби Брайанту, а название Reign Reign Go Away (Король-король, проваливай) отсылает к альбому Шакила 1996 года You Can't Stop the Reign.