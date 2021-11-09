Самый грязный игрок НБА задел плечом самого полезного – и получил от него удар в спину. Теперь их братья ругаются в твиттере
В матче «Денвера» и «Майами» случился пока самый громкий момент в сезоне НБА. Сначала игрок «Майами» Маркифф Моррис сфолил в центре поля на игроке «Денвера» Николе Йокича (в прошлом сезоне – самый ценный игрок НБА)
Йокич ответил грубым толчком в спину, хотя судья уже остановил игру и зафиксировал фол Морриса. В итоге были удалены оба. Какая будет дисквалификация у Йокича, еще неизвестно.
Моррис лежал на паркете, но поднялся сам. Хотя на паркете уже были носилки. Клуб писал, что у Морриса травма шеи.
Что говорили участники момента после игры? Йокич извинился:
«Это был глупый поступок. И я сожалею, что так вышло.
Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но я не должен был реагировать вот так. Бывает. Все случилось на эмоциях, мне стыдно».
Моррис в твиттере напомнил, что он любит провоцировать, но никогда бы так не сфолил:
«Я люблю вызывать ненависть. Без сомнения, я жестко сфолил, как всегда, но я никогда не бью человека, который стоит ко мне спиной. К счастью, мы другие. Я залижу раны и продолжу работать».
После игры разборки продолжились сначала офлайн. Сначала игроки «Майами» встретились с игроками «Денвера» в коридоре. Но выяснений отношений не случилось – им прервал путь охранник.
Потом онлайн. И тут включились братья с обеих сторон. Брат-близнец Морриса Маркус написал в твиттере: «Дождался, когда бро повернется спиной, мда. Принято к сведению». Братья Йокича создали твиттер-аккаунт и ответили:
«Лучше оставь все как есть, вместо того, чтобы публично угрожать нашему брату! Твой брат первым грязно сыграл. Если захочешь продолжить, не сомневайся, мы будем тебя ждать! Братья Йокичи»
У Морриса в НБА репутация грязного игрока. Вот несколько примеров этому.
- 25 тысяч долларов штрафа Моррис получил за толчок арбитра во время потасовки.
- Бил соперника мячом по лицу.
- 25 тысяч долларов Моррис получал за бросок мяча в трибуну.
- Не поверите, но снова 25 тысяч долларов. За то, что Моррис ударил в пах Мэйсона Пламли.
Бонус. Брат Морриса Маркус сзади дважды бьет по голове Люку Дончича. И тоже получает за это штраф 25к.