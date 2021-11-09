Самый грязный игрок НБА задел плечом самого полезного – и получил от него удар в спину. Теперь их братья ругаются в твиттере

Что говорили участники момента после игры? Йокич извинился:

«Это был глупый поступок. И я сожалею, что так вышло.

Считаю, что против меня сыграли грязно, я должен был защитить себя. Но я не должен был реагировать вот так. Бывает. Все случилось на эмоциях, мне стыдно».

Моррис в твиттере напомнил, что он любит провоцировать, но никогда бы так не сфолил:

«Я люблю вызывать ненависть. Без сомнения, я жестко сфолил, как всегда, но я никогда не бью человека, который стоит ко мне спиной. К счастью, мы другие. Я залижу раны и продолжу работать».

После игры разборки продолжились сначала офлайн. Сначала игроки «Майами» встретились с игроками «Денвера» в коридоре. Но выяснений отношений не случилось – им прервал путь охранник.