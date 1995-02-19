Никола Йокич

Дата рождения
19 февраля 1995
Достижения
Серебряный призер Олимпиады-2016
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Баскетбол
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
#НБА
Баскетбол
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
#Никола Йокич
Баскетбол
Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
#Никола Йокич
Баскетбол
Карри, Эмбиид и Йокич стали финалистами в голосовании на приз самому ценному игроку НБА
#НБА
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла
#НБА
Баскетбол
Йокич оформил исторический трипл-дабл, а его «Денвер» выиграл всего семью баскетболистами
#Денвер (б)
Баскетбол
Список запасных на Матч звезд НБА: еще шесть дебютантов, Букер не попал
#НБА