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«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла
7 часов назад
В матче НБА «Денвер» был сильнее «Лейкерс» – 122:105. Главный герой – Никола Йокич, у него 23 очка, 16 подборов и 10 передач.
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму ахиллова сухожилия и не доиграл матч. Он уже пропускал несколько игр в сезоне.
- Осенью 2020 года команды встречались в финале Западной конференции – «Лейкерс» выиграли 4-1.
- «Лейкерс» сейчас идут вторыми в таблице конференции, уступая «Юте». «Денвер» – седьмой.
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