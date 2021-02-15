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#НБА #баскетбол #Энтони Дэвис #Лос-Анджелес Лейкерс #Денвер (б) #Никола Йокич

«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла

7 часов назад

В матче НБА «Денвер» был сильнее «Лейкерс» – 122:105. Главный герой – Никола Йокич, у него 23 очка, 16 подборов и 10 передач.

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму ахиллова сухожилия и не доиграл матч. Он уже пропускал несколько игр в сезоне.

  • Осенью 2020 года команды встречались в финале Западной конференции – «Лейкерс» выиграли 4-1.
  • «Лейкерс» сейчас идут вторыми в таблице конференции, уступая «Юте». «Денвер» – седьмой.
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