«Лейкерс» проиграл «Денверу» из-за трипл-дабла Йокича, а Дэвис усугубил травму ахилла

В матче НБА «Денвер» был сильнее «Лейкерс» – 122:105. Главный герой – Никола Йокич, у него 23 очка, 16 подборов и 10 передач.

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму ахиллова сухожилия и не доиграл матч. Он уже пропускал несколько игр в сезоне.