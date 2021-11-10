Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи

Йокич дисквалифицирован на одну игру за толчок Морриса.

Моррис оштрафован на 50 тысяч долларов за фол на Йокиче.

Штраф в 30 тысяч долларов получил игрок «Майами» Джимми Батлер за то, что после эпизода провоцировал Йокича.

Эпизод произошел в конце матча, когда «Денвер» вел 111:94. Моррис толкнул плечом Йокича, когда тот отдавал пас. Арбитр засчитал фол и остановил игру, но Йокич уже после свистка толкнул Морриса в спину. Тот упал и в течение нескольких минут не поднимался. Позже «Майами» написал, что Моррис травмировал шею.