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#НБА #Никола Йокич #Денвер (б) #Майами Хит

Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи

10 ноября, 09:26

НБА опубликовала дисциплинарное решение после матча «Денвера» и «Майами» (113:96), в котором арбитр удалил Маркиффа Морриса («Майами») и Николу Йокича («Денвер»).

  • Йокич дисквалифицирован на одну игру за толчок Морриса.
  • Моррис оштрафован на 50 тысяч долларов за фол на Йокиче.
  • Штраф в 30 тысяч долларов получил игрок «Майами» Джимми Батлер за то, что после эпизода провоцировал Йокича.

Эпизод произошел в конце матча, когда «Денвер» вел 111:94. Моррис толкнул плечом Йокича, когда тот отдавал пас. Арбитр засчитал фол и остановил игру, но Йокич уже после свистка толкнул Морриса в спину. Тот упал и в течение нескольких минут не поднимался. Позже «Майами» написал, что Моррис травмировал шею.

Источник:
твиттер НБА
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