НБА
Никола Йокич
Майами Хит
Денвер (б)
Йокич дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Майами». Тот получил травму шеи
10 ноября, 09:26
НБА опубликовала дисциплинарное решение после матча «Денвера» и «Майами» (113:96), в котором арбитр удалил Маркиффа Морриса («Майами») и Николу Йокича («Денвер»).
- Йокич дисквалифицирован на одну игру за толчок Морриса.
- Моррис оштрафован на 50 тысяч долларов за фол на Йокиче.
- Штраф в 30 тысяч долларов получил игрок «Майами» Джимми Батлер за то, что после эпизода провоцировал Йокича.
Эпизод произошел в конце матча, когда «Денвер» вел 111:94. Моррис толкнул плечом Йокича, когда тот отдавал пас. Арбитр засчитал фол и остановил игру, но Йокич уже после свистка толкнул Морриса в спину. Тот упал и в течение нескольких минут не поднимался. Позже «Майами» написал, что Моррис травмировал шею.
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