Никола Йокич
НБА
Майами Хит
Денвер (б)
Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею
09 ноября, 11:25
«Денвер» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (113:96). Одним из самых обсуждаемых моментов игры стало удаление разыгрывающего «Денвера» Николы Йокича за фол на Маркиффе Моррисе.
- Эпизод произошел две минуты до конца матча, когда «Денвер» вел 111:94.
- Сначала Моррис толкнул Йокича плечом, когда тот делал передачу. Судья остановил игру и засчитал фол, но Йокич уже после свистка толкнул Морриса в спину.
- Моррис упал на паркет и несколько минут не поднимался. На площадку вынесли носилки, но в итоге он поднялся сам и покинул площадку. «Майами» написал, что у Морриса травма шеи, но никаких подробностей пока нет.
Обоих игроков удалили. Морриса – за грубый фол второй степени (излишний или чрезмерный контакт с соперником), Йокича – за неспортивное поведение. CBS пишет, что Йокича наверняка дисквалифицируют. В правилах НБА прописана дисквалификация минимум на игру за удар соперника.
После матча Йокич признал, что его действия были «абсолютно неуместными». «Я почувствовал, что мне нужно защитить себя. Но с другой стороны, мне не нужно было реагировать так и оказаться выброшенным из игры».
- Йокич в этой игре сделал свой первый трипл-дабл, набрав 25 очков, 15 подборов и отдав десять ассистов.
- В прошлом сезоне он получил звание самого ценного игрока лиги.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые