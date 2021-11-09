Йокич удален в матче с «Майами» за неспортивное поведение. Он толкнул соперника в спину и травмировал тому шею

Эпизод произошел две минуты до конца матча, когда «Денвер» вел 111:94.

Сначала Моррис толкнул Йокича плечом, когда тот делал передачу. Судья остановил игру и засчитал фол, но Йокич уже после свистка толкнул Морриса в спину.

Моррис упал на паркет и несколько минут не поднимался. На площадку вынесли носилки, но в итоге он поднялся сам и покинул площадку. «Майами» написал, что у Морриса травма шеи, но никаких подробностей пока нет.

Обоих игроков удалили. Морриса – за грубый фол второй степени (излишний или чрезмерный контакт с соперником), Йокича – за неспортивное поведение. CBS пишет, что Йокича наверняка дисквалифицируют. В правилах НБА прописана дисквалификация минимум на игру за удар соперника.

После матча Йокич признал, что его действия были «абсолютно неуместными». «Я почувствовал, что мне нужно защитить себя. Но с другой стороны, мне не нужно было реагировать так и оказаться выброшенным из игры».