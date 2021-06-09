Никола Йокич
НБА
Денвер (б)
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#Никола Йокич #НБА #Денвер (б)

Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА

9 часов назад

Никола Йокич

сайт НБА

Главная индивидуальная награда сезона НБА досталась Николе Йокичу из «Денвера». Он победил в голосовании на звание MVP – самого ценного игрока сезона.

✅ Первая награда MVP в карьере

✅ Первый игрок «Денвера», получивший MVP

✅ Первый серб, ставший MVP

Самый ценный игрок выбирается через голосование спортивных обозревателей, телеведущих и фанатов. Йокич набрал 971 очко и обошел в финале Джоэла Эмбиида из «Филадельфии» (586 очков) и Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» (453).

Йокичу 26 лет, он играет в НБА с 2015 года. В этом регулярном сезоне он набирал в среднем 26,4 очка за игру, делал 10,8 подбора, 8,3 передачи. Сейчас «Денвер» продолжает сезон, но уже в плей-офф – он вышел во второй раунд.

Йокича в 2014 году выбрали на драфте под 41-м номером. Еще никогда MVP не становился игрок, задрафтованный под таким низким номером. До него MVP с самыми низкими номерами драфта были Яннис Адетокумбо и Стив Нэш (обоих выбрали под 15-м номером).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НБА
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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