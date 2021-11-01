Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
«Даллас» выиграл четыре из шести матчей в сезоне НБА. Последний из них – тяжелая игра против «Сакраменто» (105:99). «Даллас» победил, а Лука Дончич стал самым результативным игроком в матче (23 очка). Но там он только один раз попал трехочковый. Это был важный бросок – и Дончич исполнил его от логотипа в центре площадки.
Все случилось при счете 92:89 в пользу «Далласа». Бросок Дончича увеличил преимущество до шести очков. Всего за матч он семь раз пробовал трехочковые броски, но удачным был один.
Этот момент стал одним из самых обсуждаемых в игровом дне НБА. Сотрудник «Далласа» Бобби Каралла написал в твиттере об этом попадании Дончича: «Когда вы начинаете сезон со статистикой 9 из 40 скучных трехочковых попаданий, надо попробовать что-то посложнее. Тогда все заработает».
Рассказал о нем и сам Лука Дончич. В интервью журналисту ESPN он сказал, что чувствует большую уверенность в подобных дальних бросках. С обычными получается хуже: «Над ними надо больше работать. Я до конца не понимаю, как забрасываю подобные броски, а затем не могу попасть обычные».
В прошлом сезоне Дончич уже показывал работу над трехочковыми. В среднем по карьере он реализовывал чуть больше 30% таких попыток. В феврале 2021 года попал 40 из 92 (43,5%). За весь 2021 год Лука Дончич уже пять раз завершал матч НБА, когда забрасывал только один трехочковый из семи попыток. Дважды это случалось с ним в играх против «Сакраменто».
Результаты «Далласа» в этих матчах:
✖️ «Милуоки» – 109:112
✔️ «Миннесота» – 127:122
✖️ «Сакраменто» – 99:111
✖️ «Лос-Анджелес Клипперс» – 81:106
✔️ «Сакраменто» – 105:99
Обычно у Дончича лучше получаются трехочковые именно в конце матчей. Вот так:
Или даже так:
Еще он иногда смеется над своими промахами прямо во время матчей. Поэтому если броски совсем не идут, то он специально отдает мяч другим. Трехочковые броски никогда не были сильной стороной Дончича. Даже без них он обычно набирает более 22 очков за матч. Статистика по прошлому сезону – 27,7 очка в среднем за игру.
«Даллас» делает мемы из его эмоций: