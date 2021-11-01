Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀

Этот момент стал одним из самых обсуждаемых в игровом дне НБА. Сотрудник «Далласа» Бобби Каралла написал в твиттере об этом попадании Дончича: «Когда вы начинаете сезон со статистикой 9 из 40 скучных трехочковых попаданий, надо попробовать что-то посложнее. Тогда все заработает».

Рассказал о нем и сам Лука Дончич. В интервью журналисту ESPN он сказал, что чувствует большую уверенность в подобных дальних бросках. С обычными получается хуже: «Над ними надо больше работать. Я до конца не понимаю, как забрасываю подобные броски, а затем не могу попасть обычные».

В прошлом сезоне Дончич уже показывал работу над трехочковыми. В среднем по карьере он реализовывал чуть больше 30% таких попыток. В феврале 2021 года попал 40 из 92 (43,5%). За весь 2021 год Лука Дончич уже пять раз завершал матч НБА, когда забрасывал только один трехочковый из семи попыток. Дважды это случалось с ним в играх против «Сакраменто».