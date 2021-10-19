НБА
Бен Симмонс
Филадельфия
«Филадельфия» отстранила Симмонса на одну игру из-за его поведения. Тренер сказал, что тот не работал на занятии
вчера, 20:10
Бен Симмонс не сыграет в первом матче «Филадельфии» в новом сезоне НБА из-за отстранения. В заявлении клуба сказано, что поведение Симмонса «наносит ущерб команде».
- Официальных подробностей о причинах отстранения нет. Но оно произошло на фоне напряженных отношений Симмонса и «Филадельфии».
- Игрок надеялся на обмен в другой клуб в межсезонье и отказывался от участия в тренировочном лагере. В итоге перед стартом сезона он приехал в «Филадельфию».
Симмонс провел первую предсезонную тренировку с клубом 17 октября. На следующий день в сети появилось видео, на котором он игнорирует общекомандное приветствие после занятия.
ESPN пишет, что Симмонс «физически и морально» не желал взаимодействовать с партнерами с момента возращения. На третий день тренер Док Риверс выгнал его с тренировки. «Думаю, он отвлекал нас на тренировке. И не думаю, что он хотел делать то, что делали все», – сказал Риверс.
- Симмонсу 25 лет. Всю профессиональную карьеру он провел в «Филадельфии», выступая за нее с 2016 года.
- Он трижды участвовал в Матчах всех звезд, а в 2018 году получал звание лучшего новичка лиги.
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