У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел
Важный игрок «Филадельфии» провалил плей-офф и отстранился от клуба
Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс отыграл в НБА четыре полных сезона. За это время он встречался с большим количеством девушек (6), чем забросил трехочковых (5). Такая шутливая статистика впервые появилась от фанатов на реддите, а потом разошлась по баскетбольным сайтам. Так фанаты «Филадельфии» задевают Симмонса, хотя у него все плохо и без их участия.
Для понимания: Бен Симмонс – один из двух ключевых игроков «Филадельфии». И уже показал многое:
🏀 Он трижды участвовал в матчах звезд НБА. Один раз становился лучшим новичком и попадал в защитную сборную.
🏀 Симмонс выполняет много универсальной работы. Набирает в среднем 14-16 очков за игру, собирает около семи подборов и делает семь передач.
🏀 «Филадельфия» взяла Симмонса под первым номером на драфте НБА 2016 года. В 2019-м он подписал пятилетний контракт на 170 миллионов долларов.
В последние годы Симмонс хандрил вместе с «Филадельфией». Либо он проваливался индивидуально, либо рядом не прогрессировала команда. В сезоне-2020/21 «Филадельфия» остановилась на стадии полуфинала Востока. В семи матчах она проиграла «Атланте». Те игры пока остаются для Бена Симмонса последними в составе «Филадельфии».
Они же стали и личным провалом Симмонса. Хотя обычно он забивает хотя бы так:
За последние три матча он всего шесть раз точно попал с игры. Еще Симмонс показал худший процент реализации штрафных бросков в истории плей-офф для игроков с 70+ попытками – 34,2%. Если во время штрафных услышите выкрики фамилии Симмонса от фанатов «Филадельфии», знайте – это отсылка к антирекорду.
Симмонс отказался от игры за сборную на Олимпиаде-2020. Это связывалось с его желанием индивидуально поработать. Были сообщения, что Симмонс поменяет бросковую руку и продолжит тренировки. Вместо этого он с июля не отвечал на звонки из клуба и ждал потенциального обмена. За дело взялся его агент Рич Пол – это он устраивал Симмонса в другую команду.
Несостоявшийся обмен Симмонса из «Филадельфии» – главное событие межсезонья НБА
Даже в таком состоянии Бен Симмонс остается хорошим активом для всех клубов НБА. Ему только 25 лет, а по способностям и перспективам Симмонс опережает многих звезд. Стиль Симмонса привычен для «Филадельфии», но не для других команд. И в этом его главная проблема – в других клубах просто нет разыгрывающих с такой оборонительной игрой и без дальних бросков.
Хотя Симмонс постоянно выдает хайлайты:
На эту проблему обращал внимание The Ringer в разборном материале о ситуации Симмонса. Инсайдерская информация такая: летом-осенью на Симмонса постоянно кто-то претендовал. Но никто так и не нашел мотивацию и активы для его обмена. Хотя сам Симмонс заранее предупредил команду, что пропустит тренировочный лагерь и больше не готов к игре за «Филадельфию».
Со стороны клуба ситуацию Симмонса много раз комментировал тренер Док Риверс. Он всегда пытался сохранить Симмонса в клубе. Сначала Риверс говорил: «Надеюсь, что мы убедим Симмонса остаться и поменять мнение. Это часть нашей работы». Потом подтверждал: переговоры ведутся, но уверенности нет. Резюме от Риверса: «Я продолжу попытки».
Перед началом сезона психанул и он. Инсайдер Воджнаровски первым написал, что Риверс выгнал Симмонса с тренировки «Филадельфии». Сам Риверс позже это подтвердил. Причина – Симмонс отказывался от выполнения упражнения. Клуб официально отстранил Симмонса на одну игру и оштрафовал. Но Симмонс и без отстранения по-прежнему не хотел выходить на площадку.
«Филадельфия» начала сезон без Симмонса. Теперь тот морально не готов к игре за клуб
Джоэл Эмбиид – еще один важный игрок «Филадельфии». Он выступил перед фанатами на старте нового сезона. Эмбиид поприветствовал Симмонса и сказал трибунам: «Это все еще наш брат». Ранее он вместе с остальной командой услышал от Симмонса, что тот пока морально не готов к первым играм сезона. Важно: ранее Эмбиид критиковал Симмонса за прошлый плей-офф.
О встрече Симмонса с командой рассказывал инсайдер Шэмс Чарания. На ней Симмонс говорил об ответственности и моральных проблемах. Сообщение Чарании прокомментировал игрок «Филадельфии» Харрис: «Мы уважаем его частную жизнь и пространство. Когда он будет готов, мы с любовью обнимем нашего брата и продолжим дело на площадке. Вот и все».
На старте сезона «Филадельфия» пока ищет себя без Симмонса. В первой игре она победила «Нью-Орлеан» (117:97), во второй – проиграла «Бруклину» (109:114). В октябре у «Филадельфии» еще будут матчи с «Оклахомой», «Нью-Йорком», «Детройтом» и «Атлантой». В межсезонье Док Риверс рассказывал, что «Филадельфия» способна побеждать с любым составом.
Команда без Симмонса собирается на ужины, чтобы справиться с моральным давлением. Бывший игрок «Филадельфии» Чарльз Баркли говорит, что в такой ситуации Симмонс в команду уже не вернется: «Он сжег оба моста – раздевалку и болельщиков». ESPN подробно рассказывал о встрече Симмонса и команды. И описывал ситуацию, которая складывается прямо сейчас:
1) Команда и тренер поддерживают Симмонса и публично рады его возможному возвращению в игру.
2) Сам Симмонс еще полноценно не тренируется и не набрал игровую форму. Это подтверждал Риверс.
3) Воджнаровски утверждает, что «Филадельфия» все еще ищет вариант обмена для Симмонса.
Последний пост в инстаграме Симмонса был 7 сентября. Тогда он еще думал о вероятном обмене и c радостью тренировался индивидуально:
Фанаты «Филадельфии» в этот момент издеваются над формой с фамилией Симмонса:
И придумывают мемы: «Почему Харден может заставить клуб обменять его, а я нет?»
«Филадельфия» и Симмонс справляются с этой ситуацией».
«Филадельфия» пытается обменять Бена Симмонса:
Бен Симмонс наблюдает за игрой «Филадельфии»: