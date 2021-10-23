У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел

Важный игрок «Филадельфии» провалил плей-офф и отстранился от клуба

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс отыграл в НБА четыре полных сезона. За это время он встречался с большим количеством девушек (6), чем забросил трехочковых (5). Такая шутливая статистика впервые появилась от фанатов на реддите, а потом разошлась по баскетбольным сайтам. Так фанаты «Филадельфии» задевают Симмонса, хотя у него все плохо и без их участия.

Для понимания: Бен Симмонс – один из двух ключевых игроков «Филадельфии». И уже показал многое:

🏀 Он трижды участвовал в матчах звезд НБА. Один раз становился лучшим новичком и попадал в защитную сборную.

🏀 Симмонс выполняет много универсальной работы. Набирает в среднем 14-16 очков за игру, собирает около семи подборов и делает семь передач.

🏀 «Филадельфия» взяла Симмонса под первым номером на драфте НБА 2016 года. В 2019-м он подписал пятилетний контракт на 170 миллионов долларов.

В последние годы Симмонс хандрил вместе с «Филадельфией». Либо он проваливался индивидуально, либо рядом не прогрессировала команда. В сезоне-2020/21 «Филадельфия» остановилась на стадии полуфинала Востока. В семи матчах она проиграла «Атланте». Те игры пока остаются для Бена Симмонса последними в составе «Филадельфии».

Они же стали и личным провалом Симмонса. Хотя обычно он забивает хотя бы так: