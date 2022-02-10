Джеймс Харден
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Бен Симмонс
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#Джеймс Харден #Филадельфия #НБА #Бен Симмонс #Бруклин

Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса

вчера, 22:21

Джеймс Харден не провел в «Бруклине» ни одного полного сезона.

твиттер «Бруклина»

Что произошло

«Бруклин» и «Филадельфия» делают громкий обмен внутри НБА в день дедлайна:

Кто уходит из «Бруклина»:

Кто приходит из «Филадельфии»:

Еще «Филадельфия» отдает два пика первого раунда. Первым об этой сделке написал Эдриан Воджнаровски из ESPN. Ему можно верить: Воджнаровски – один из главных инсайдеров по НБА. Он анонсирует все ключевые сделки до официальных объявлений. В его твиттере есть подробности по распределению пиков между клубами в ближайшие сезоны.

Так потенциально теперь выглядят стартовые пятерки «Бруклина» и «Филадельфии»:

Главные факты по обмену Хардена

Подбором игроков для «Филадельфии» сейчас занимается генменеджер Дэрил Мори. Это он выстраивал «Хьюстон» с Харденом в роли главной звезды. The Athletic писал, что Мори заранее планировал обмен Симмонса на Хардена. Именно через них надо рассматривать эту сделку. Остальные игроки и пики идут в ней дополнением.

Что нужно понимать:

  1. Джеймс Харден сам хотел уйти из «Бруклина»;
  2. Бен Симмонс ни разу не сыграл в этом сезоне;
  3. Летом Харден мог бы перейти в другой клуб свободным агентом;
  4. Симмонс отказывался от игры из-за психологических проблем.

Кому выгодна эта сделка

Кажется, всем.

Оба клуба получают выгодные активы – каждый выполняет цели. «Бруклин» теперь может перестроить игру, добавить качественных игроков для ротации и взбодрить атмосферу звезд. «Филадельфия» превращается в улучшенную версию «Хьюстона» и скидывает контракт второй звезды. Симмонс ей ничего уже не давал, хотя ранее был полезен (даже без трехочковых).

Бен Симмонс проводил всю карьеру в НБА в составе «Филадельфии». Это первый номер драфта-2016.

твиттер «Филадельфии»

Почему обмен произошел сейчас

«Бруклин» и «Филадельфия» тянули до дедлайна. Оставалась вероятность, что Харден и Симмонс не уйдут минимум до лета. Харден не скандалил, а вокруг Симмонса шла раскрутка его возможного возвращения. Мори оценивал вероятность обмена ниже, чем возможность оставить Симмонса. Звездный игрок «Филадельфии» Эмбиид ждал его возвращения в состав.

Сейчас у каждого оставалась возможность заработать на продаже звезды. Поэтому все состоялось.

Какие вопросы остаются после этой сделки

📌 Харден набирает 22,5 очка за игру – это его худший показатель с сезона-2011/12. Что-то изменится?

📌 Симмонс согласится вернуться в НБА в ближайшее время? Если да, то как долго его ждать?

📌 Такой обмен снижает шансы «Бруклина» на чемпионство или все-таки оставляет их высокими?

📌 Сыграются ли Харден и Эмбиид? Инсайды утверждают, что Харден в восторге от такой возможности.

Дюрэнт, Ирвинг и Харден провели вместе всего 16 игр. «Бруклин» выиграл 13 из них.

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