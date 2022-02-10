Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса

Почему обмен произошел сейчас

«Бруклин» и «Филадельфия» тянули до дедлайна. Оставалась вероятность, что Харден и Симмонс не уйдут минимум до лета. Харден не скандалил, а вокруг Симмонса шла раскрутка его возможного возвращения. Мори оценивал вероятность обмена ниже, чем возможность оставить Симмонса. Звездный игрок «Филадельфии» Эмбиид ждал его возвращения в состав.

Сейчас у каждого оставалась возможность заработать на продаже звезды. Поэтому все состоялось.

Какие вопросы остаются после этой сделки

📌 Харден набирает 22,5 очка за игру – это его худший показатель с сезона-2011/12. Что-то изменится?

📌 Симмонс согласится вернуться в НБА в ближайшее время? Если да, то как долго его ждать?

📌 Такой обмен снижает шансы «Бруклина» на чемпионство или все-таки оставляет их высокими?

📌 Сыграются ли Харден и Эмбиид? Инсайды утверждают, что Харден в восторге от такой возможности.

Дюрэнт, Ирвинг и Харден провели вместе всего 16 игр. «Бруклин» выиграл 13 из них.