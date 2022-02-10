Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
Что произошло
«Бруклин» и «Филадельфия» делают громкий обмен внутри НБА в день дедлайна:
Кто уходит из «Бруклина»:
- Джеймс Харден;
- Пол Миллсэп.
Кто приходит из «Филадельфии»:
- Бен Симмонс;
- Сет Карри;
- Андре Драммонд.
Еще «Филадельфия» отдает два пика первого раунда. Первым об этой сделке написал Эдриан Воджнаровски из ESPN. Ему можно верить: Воджнаровски – один из главных инсайдеров по НБА. Он анонсирует все ключевые сделки до официальных объявлений. В его твиттере есть подробности по распределению пиков между клубами в ближайшие сезоны.
Так потенциально теперь выглядят стартовые пятерки «Бруклина» и «Филадельфии»:
Главные факты по обмену Хардена
Подбором игроков для «Филадельфии» сейчас занимается генменеджер Дэрил Мори. Это он выстраивал «Хьюстон» с Харденом в роли главной звезды. The Athletic писал, что Мори заранее планировал обмен Симмонса на Хардена. Именно через них надо рассматривать эту сделку. Остальные игроки и пики идут в ней дополнением.
Что нужно понимать:
- Джеймс Харден сам хотел уйти из «Бруклина»;
- Бен Симмонс ни разу не сыграл в этом сезоне;
- Летом Харден мог бы перейти в другой клуб свободным агентом;
- Симмонс отказывался от игры из-за психологических проблем.
Кому выгодна эта сделка
Кажется, всем.
Оба клуба получают выгодные активы – каждый выполняет цели. «Бруклин» теперь может перестроить игру, добавить качественных игроков для ротации и взбодрить атмосферу звезд. «Филадельфия» превращается в улучшенную версию «Хьюстона» и скидывает контракт второй звезды. Симмонс ей ничего уже не давал, хотя ранее был полезен (даже без трехочковых).
Почему обмен произошел сейчас
«Бруклин» и «Филадельфия» тянули до дедлайна. Оставалась вероятность, что Харден и Симмонс не уйдут минимум до лета. Харден не скандалил, а вокруг Симмонса шла раскрутка его возможного возвращения. Мори оценивал вероятность обмена ниже, чем возможность оставить Симмонса. Звездный игрок «Филадельфии» Эмбиид ждал его возвращения в состав.
Сейчас у каждого оставалась возможность заработать на продаже звезды. Поэтому все состоялось.
Какие вопросы остаются после этой сделки
📌 Харден набирает 22,5 очка за игру – это его худший показатель с сезона-2011/12. Что-то изменится?
📌 Симмонс согласится вернуться в НБА в ближайшее время? Если да, то как долго его ждать?
📌 Такой обмен снижает шансы «Бруклина» на чемпионство или все-таки оставляет их высокими?
📌 Сыграются ли Харден и Эмбиид? Инсайды утверждают, что Харден в восторге от такой возможности.
Дюрэнт, Ирвинг и Харден провели вместе всего 16 игр. «Бруклин» выиграл 13 из них.