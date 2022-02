Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки

Дедлайн обменов в НБА – это время чудес, которого в этом году ждали больше, чем экранизаций The Last of Us, «Дома драконов» и «Миротворца» вместе взятых. Потому что сразу для нескольких звездных исполнителей и их команд этот день становился пиком турбулентного сезона. И главная сага – это, конечно, обмен защитника «Бруклина» Джеймса Хардена в «Филадельфию».

Того самого Хардена, который девятикратный участник Матча всех Звезд, главная звезда Востока и самая густая борода планеты. Лучшие инсайдеры НБА Эдриан Воджнаровски и Шамс Чарания выстрелили новостью с разницей в несколько секунд. Бум.

Почему этот обмен вообще состоялся

Если с основ, то Харден – главная рок–звезда НБА.

В мире, где спортсмены помешаны на здоровом питании, восстановительных процедурах и прочему профессионализму – Харден держит островок развинченного олдскула, теряя сотни тысяч долларов в стрип-клубах и начиная сезон со свисающим из–под майки отцовским пузиком. При этом такая «система подготовки» никогда не мешала ему играть на уровне лучших баскетболистов, взять титул MVP и попробовать все символические сборные.