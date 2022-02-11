Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
Дедлайн обменов в НБА – это время чудес, которого в этом году ждали больше, чем экранизаций The Last of Us, «Дома драконов» и «Миротворца» вместе взятых. Потому что сразу для нескольких звездных исполнителей и их команд этот день становился пиком турбулентного сезона. И главная сага – это, конечно, обмен защитника «Бруклина» Джеймса Хардена в «Филадельфию».
Того самого Хардена, который девятикратный участник Матча всех Звезд, главная звезда Востока и самая густая борода планеты. Лучшие инсайдеры НБА Эдриан Воджнаровски и Шамс Чарания выстрелили новостью с разницей в несколько секунд. Бум.
Почему этот обмен вообще состоялся
Если с основ, то Харден – главная рок–звезда НБА.
В мире, где спортсмены помешаны на здоровом питании, восстановительных процедурах и прочему профессионализму – Харден держит островок развинченного олдскула, теряя сотни тысяч долларов в стрип-клубах и начиная сезон со свисающим из–под майки отцовским пузиком. При этом такая «система подготовки» никогда не мешала ему играть на уровне лучших баскетболистов, взять титул MVP и попробовать все символические сборные.
По такому же привычному сценарию начинался прошлый сезон, когда соцсети высмеивали Хардена за лишний вес, но после обмена из «Хьюстона» в «Бруклин» он быстро набрал форму и закончил одним из кандидатов на MVP (пусть и не главным).
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
Так же начинался и этот сезон – но вот тут в матрице произошел сбой. Время шло, а Харден все никак не набирал форму.
Карета вдруг превратилась в тыкву: вместо устрашающей гидры с суперзвездным трио Харден–Ирвинг–Дюрант «Бруклин Нетс» превратились в лукошко котят. Дюрэнт надолго выбыл с травмой, Ирвинг не играл полсезона и сейчас доступен только для выездных матчей из-за отказа вакцинироваться, а Харден худо-бедно играет с набором непонятных людей без особого толка. Серия из девяти поражений подряд все решила: Харден осознал, что это не те люди, которые помогут ему в завоевании долгожданного титула чемпиона НБА.
Он все решил, но волновался за репутацию. Все тот же Эдриан Воджнаровски раскопал, что Харден специально не просил открытый обмен из-за страха негативной реакции публики.
Почему именно Филадельфия
Проблема в том, что текущий уровень выступлений Хардена никак не соответствовал его суперзвездному статусу. Но руководство «Бруклина» явно не отдало бы просто так и дешево игрока, на которого год назад потратили немало активов. Это существенно сужало горизонт для возможного обмена: покупатели не хотели отдавать много, а продавец отказывался получать мало.
Единственным местом надежды оставалась как раз «Филадельфия».
- Клубом второй год руководит Дэрил Мори, который еще в 2012–м выменял Хардена в «Хьюстон» из «Оклахомы» и все последующие годы строил вокруг него команду–претендента;
- В запасе у «Филадельфии» давно ждал свободы уникальный актив – Бен Симмонс.
Он был одним из главных талантов современной НБА, вокруг него крутился статус нового Леброна (при живом старом Леброне), а его сильные и слабые стороны разбирались на килотонны отдельных текстов. Но все изменилось летом после провальной серии плей-офф.
Там Симмонс начудил, прославился смехотворным процентом реализации штрафных бросков и боязнью бросить из-под кольца в решающем матче. К шквалу критики от фанатов присоединились сами баскетболисты «Филадельфии» вместе с тренерским штабом. Симмонс обиделся и отказался играть с этими людьми. Не повлияли на ситуацию даже штрафы за пропущенные матчи, которые уже перевалили за 20 миллионов. Симмонс просто встал и ждал вестей об обмене. Больше полугода.
У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел
В распоряжении Мори оказался очень неоднозначный актив – не игравший полгода баскетболист с очевидными слабыми сторонами, но при этом трехкратный участник Матча Всех Звезд и один из лучших защищающихся лиги. Слухи про его обмен бурлили давно, но все сводилось к той же дилемме: покупатель давил на недостатки и хотел сбить цену, а продавец упирал на достоинства и не делал скидок.
Так Харден и Симмонс идеально встретились посередине.
Что это значит для Хардена и «Филадельфии»
Этим обменом руководство «Филадельфии» официально признает: клуб больше не верит в здоровье главного лидера пятилетки Джоэля Эмбиида. Ему почти 28 лет, он проводит лучший сезон в карьере, конкурируя с Николой Йокичем за титул MVP. Но его пухлая история болезни не гарантирует вообще ничего. Никто не знает, протянет ли он на таком уровне еще хотя бы ход-полтора. Ждать и верить больше нельзя. Как и мариновать Симмонса в тюрьме штрафного запаса, пока про него вообще все забудут.
При этом это все не просто обмен случайных возможностей – нельзя недооценивать союз Хардена и Мори. Второй знает все про закидоны первого и годами укрощал его ритм жизни. Вполне возможно, что только он починит Хардена.
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Получить, даже теоретически, здорового и подтянутого Хардена – это страшно. Для остальных команд. С Харденом и Эмбиидом «Филадельфия» владеет двумя из трех лучших индивидуальных завершителей лиги: просто доставьте мяч им в руки и бежите за попкорном. Даже в своих худших матчах эта пара может устроить головную боль любому сопернику, просто посадив на фолы основных игроков, спокойно набирая по 20–30 очков только с линии штрафных бросков.
Крайне важно и то, что Мори умудрился не отдать в обмене молодых Макси и Тайбулла, которых очень хотели в «Бруклине». Эти ребята способны компенсировать слабую работу Хардена на своей половине площадки. А вот снайпер Карри, к защите которого было много вопросов, как раз покинул команду.
Что это значит для Симмонса и «Бруклина»
Бен Симмонс оставался вне игры не из-за травмы. Ранее Кайри Ирвинг в похожей ситуации также вернулся после долгого перерыва и не испытал никаких проблем с формой – тело здорово, а ритм быстро вспоминается. Здоровый Симмонс способен дать вот ту элитную защиту и помогать в розыгрыше.
Добавляет оптимизма и наличие в составе не просто хороших, а реально элитных шутеров (Ирвинг, Миллс, Карри), которые способны поставлять трехочковые в промышленных масштабах, маскируя отсутствие броска у самого Симмонса. Не зря лучший баскетбол он демонстрировал тогда, когда за «Филадельфию» выступали еще Джей Джей Редик с Марко Белинелли. Он роскошно кормил их передачами. И в Бруклине у него будет больше партнеров такого формата и даже более высокого качества.
Сейчас мы наконец получим ответ на один из самых долгоиграющих немых вопросов НБА – на что способен Симмонс без Эмбиида. Разговоры, что эти двое, слепленные в дуэт высоких ожиданий, на самом деле мешают друг другу, ходят едва ли не с тех пор, как они впервые соединились.
В составе этого «Бруклина» нет баскетболистов, которые так претендовали бы на властвование под кольцом, как это делал Эмбиид. Там наоборот куча людей, которые с готовностью располагаются на периметре и освобождают трехсекундную для проходов суператлетичного Симмонса. Потенциально – это десятки очков и десятки передач из-под кольца на тех самых снайперов из абзаца выше.
P.S.
Оба клуба оказались в ситуациях, когда нужно срочно спасать масштабный проект – вытащив из него самый спорный и заметный элемент.
Вокалист рок-группы Asking Alexandria Дэнни Уорсноп в какой-то момент не выдержал славы и прогнулся. Опоздания, скандалы, фастфуд, вредные привычки – молодой энергичный парень превратился в толстяка с одышкой, голос которого сломался настолько, что фанаты называли это пение «бомж-вокал». Группа расторгла контракт.
Упав, Уорсноп подсобрался, бросил прежний режим и даже женился, превратившись в аккуратного семьянина. Группа с радостью взяла его обратно. И хотя голос не вернулся на 100%, занятия со специалистами починили обязательный минимум и спасли его карьеру.
Джеймс Харден не слушает такую музыку, но должен знать такую историю.