Бостон Селтикс

Дата основания
1946 г.
Достижения
17-кратный чемпион НБА
Лента
Материалы
Новости
Баскетбол
«Голден Стэйт» – чемпион НБА. Это четвертая победа клуба за восемь последних сезонов
#Голден Стэйт Уорриорз
Баскетбол
«Новый Орлеан» отыграл 24 очка против «Бостона» и совершил крупнейший камбэк в своей истории
#НБА
Баскетбол
«Бостон» и «Майами» не сыграли из-за коронавируса. Это второй перенесенный в НБА матч за сезон
#НБА
Баскетбол
«Майами» вышел в финал НБА. Регулярку он заканчивал пятым
#Майами Хит
Баскетбол
«Бостон» вышел в финал Восточной конференции
#Бостон Селтикс
Баскетбол
«Торонто» набрал 11 очков в первой четверти матча с «Бостоном» и повторил антирекорд франшизы
#Торонто
Хоккей
Кучеров получил травму в последнем матче серии с «Бостоном»
#Никита Кучеров
Хоккей
Свечников получил травму в матче «Каролины» и «Бостона»
#Андрей Свечников
Хоккей
Основной вратарь «Бостона» отказался от участия в плей-офф НХЛ
#Туукка Раск
Баскетбол
Баскетболист «Бостона» Смарт заболел коронавирусом
#коронавирус
Баскетбол
Уокер проиграл 28 матчей против Леброна – это почти рекорд НБА. Но в 29-м – победил
#Кемба Уокер
Баскетбол
Бросил банку на паркет – больше не попадешь на баскетбол. Пожизненный запрет применил «Бостон»
#НБА
Хоккей
Судьи ошибочно засчитали победный гол в ворота «Бостона». «Сент-Луису» до победы в Кубке Стэнли остался один матч
#НХЛ
Хоккей
«Каролина» вышла в финал Востока впервые с 2009 года
#Каролина