«Новый Орлеан» отыграл 24 очка против «Бостона» и совершил крупнейший камбэк в своей истории

В итоге матч завершился победой «Нового Орлеана», что стало крупнейшим камбэком в его истории. Главными игроками встречи в составе хозяев стали Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон, у гостей отметились Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

Ингрэм набрал 33 очка и забросил решающий трехочковый за 33,3 секунды до конца овертайма. Также у него шесть подборов.

Уильямсон набрал 28 очков, из них 24 — после середины встречи. Также он сделал десять подборов.

Тейтум набрал 32 очка, сделал девять подборов. Браун — 25 очков, десять подборов.







