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Брэндон Ингрэм
Новый Орлеан
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#НБА #баскетбол #Зайон Уильямсон #Бостон Селтикс #Брэндон Ингрэм #Джейлен Браун #Джейсон Тейтум #Новый Орлеан

«Новый Орлеан» отыграл 24 очка против «Бостона» и совершил крупнейший камбэк в своей истории

47 минут назад

«Новый Орлеан» дома обыграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:115 (овертайм).

  • «Бостон» выиграл первый период с преимуществом в два очка, второй — в 16 очков. К середине третьего он вел 73:49, опережая «Новый Орлеан» на 24 очка.
  • Несмотря на крупное отставание, хозяева стали отыгрываться. Третий период также был за гостями, но отставание от «Бостона» сократилось до 13 очков — 74:87.
  • Четвертый период завершился вничью 108:108. За 11 секунд до окончания основного времени лидерство дважды переходило от одной команды к другой. «Бостон» перевел игру в овертайм, забросив мяч в сетку в последнюю секунду.

В итоге матч завершился победой «Нового Орлеана», что стало крупнейшим камбэком в его истории. Главными игроками встречи в составе хозяев стали Брэндон Ингрэм и Зайон Уильямсон, у гостей отметились Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

  • Ингрэм набрал 33 очка и забросил решающий трехочковый за 33,3 секунды до конца овертайма. Также у него шесть подборов.
  • Уильямсон набрал 28 очков, из них 24 — после середины встречи. Также он сделал десять подборов.
  • Тейтум набрал 32 очка, сделал девять подборов. Браун — 25 очков, десять подборов.


 


 

 

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