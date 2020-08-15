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#Туукка Раск #НХЛ #Хоккей #Бостон Селтикс

Основной вратарь «Бостона» отказался от участия в плей-офф НХЛ

15 августа, 18:15

www.imago-images.de/Global Look Press

Туукка Раск выступил с официальным заявлением: «Я хочу участвовать в соревнованиях со своими товарищами по команде, но сейчас в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей. Я говорю о семье. Хочу поблагодарить «Бостон» и всех моих партнеров за их поддержку. Желаю им успехов».

Раск выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году, еще дважды он доходил до финала. Он проводит всю карьеру в НХЛ в «Бостоне».

В плей-офф сезона-2019/20 «Бостон» играет с «Каролиной». Счет в серии – 1:1.

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