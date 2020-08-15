Туукка Раск
НХЛ
Хоккей
Бостон Селтикс
Основной вратарь «Бостона» отказался от участия в плей-офф НХЛ
15 августа, 18:15
Туукка Раск выступил с официальным заявлением: «Я хочу участвовать в соревнованиях со своими товарищами по команде, но сейчас в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей. Я говорю о семье. Хочу поблагодарить «Бостон» и всех моих партнеров за их поддержку. Желаю им успехов».
Раск выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году, еще дважды он доходил до финала. Он проводит всю карьеру в НХЛ в «Бостоне».
В плей-офф сезона-2019/20 «Бостон» играет с «Каролиной». Счет в серии – 1:1.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые